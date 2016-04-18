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بالفيديو.. محمد حسان: تحملت ألم منعى من الدعوة بالمساجد لأجل استقرار مصر

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بالفيديو.. محمد حسان: تحملت ألم منعى من الدعوة بالمساجد لأجل استقرار مصر بالفيديو.. محمد حسان: تحملت ألم منعى من الدعوة بالمساجد لأجل استقرار مصر
قال الشيخ محمد حسان، الداعية الإسلامى، إنه مٌنع من الدعوة فى المساجد، لكنه قدم استقرار وأمن على ذلك، مشيرا إلى أن الدعوة ستظل باقية.

وأضاف حسان، فى تصريحات له على قناة الرحمة الفضائية،:"ضاق صدرى حينما منعت من الدعوة فى المساجد، ومع ذلك تحملت الألم وقلت طالما هذا سيحقق الأمن والاستقرار لمصر فأنا والله أقدم أمن واستقرار مصر ولعلمى يقينا أن الدعوة أكبر وأبقى من كل الدعاة".

وتابع الداعية الإسلامى :"الدعاة يجيئون ويذهبون ويموتون وتقبى الدعوة وستبقى خالدة على مر الأجيال والقرون إلى أن يرث الله الارض ومن عليها ولو تأثرت الدعوة بموت أحد لماتت بموت سيد الدعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم".


>تأجيل محاكمة محمد حسان فى قضية "ازدراء الأديان" لجلسة 30 إبريل

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مصر 365

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