الخطوط الجوية السعودية تعلن عن تأسيس شركة "طيران أديل" منخفض التكاليف

>أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ، أمس الأحد، تأسيس شركة طيران جديدة لتقديم خدمات النقل الجوى الاقتصادى باسم "Flyadeel" .

وقال المهندس صالح الجاسر مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية فى الحفل الذى أقيم بهذه المناسبة برعاية رئيس الهيئة العامة للطيران المدنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية سليمان الحمدان إن "طيران أديل" هى شركة طيران تابعة للمؤسسة وسوف تمارس عملها باستقلالٍ عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوى بإدارتها وإمكاناتها وأهدافها وخططها الاستراتيجية وستعمل ضمن فئة الطيران منخفض التكاليف مع المحافظة على أعلى معايير السلامة ومستوى الخدمات.

وأضاف الجاسر أن هذه المبادرة تشكل علامة فارقة فى مسيرة هذه المؤسسة الوطنية وتمثل إضافة جوهرية لإمكاناتها وتؤسس لمفهوم جديد لخدمة النقل الجوى منخفض التكاليف وتوفر خيارا جديدا للنقل الجوى، مشيرا إلى أن الشركة تبدأ التشغيل منتصف العام 2017 .

>