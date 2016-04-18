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اعرضى رضيعك على الطبيب فى اليوم الثالث لولادته.. اعرفى السبب

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اعرضى رضيعك على الطبيب فى اليوم الثالث لولادته.. اعرفى السبب اعرضى رضيعك على الطبيب فى اليوم الثالث لولادته.. اعرفى السبب
متى أعرض طفلى على الطبيب للاطمئنان على صحته بعد الولادة؟.. سؤال تطرحه غالبية السيدات بعد الولادة أو مع اقتراب موعدها.

ويؤكد الدكتور محمد شبيب - أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة - ضرورة عرض أى مولود على طبيب متخصص فى الأطفال حديثى الولادة فى موعد أقصاه 3 أيام من ولادته، محذرا من التأخير أو الإهمال، حتى لا يصاب بأى مشكلة صحية قد تسبب أعراض خطيرة.

وأوضح شبيب أن الكشف على الرضيع فى غرفة الولادة لا يكفى لإمكانية تطور المشكلات الصحية الطفل فى الأيام التى تلى ولادته، مشيرا إلى أن اليوم الثالث تحديدا مهم بحيث تظهر فيه الصفراء الفسيولوجية على الطفل بشكل واضح إذا ما كان يعانى منها.

وقال أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة: الطبيب يفحص ابن الثلاثة أيام ليعرف طبيعة نشاطه وحركته وصراخه، ونسبة تجاوبه مع البيئة الخارجية، ومعدلات رضاعته، وطبيعة تنفسه ووزنه، مع إجراء فحوصات لنسب الميكروب، ونسبة الصفراء، وفصيلتى دمه ودم الأم، وإذا كان نشاطه قليل أو لا يتجاوب يتم فحص نسبة السكر لديه فقد تكون منخفضة.

وتابع شبيب: لا يشترط أن تكون الأم مع رضيعها فى هذه الزيارة وأن يصطحبه أحد المطلعين على حالته من حيث عدد رضعاته وطبيعة حركة واستجابة الطفل، وبعد الأسبوع الأول من ميلاده قد يطلب الطبيب رؤيته كثيرا، للاطمئنان.


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