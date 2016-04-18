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غدا.. انطلاق أعمال "ملتقى كليات العلوم" باتحاد الجامعات من جامعة أسيوط

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غدا.. انطلاق أعمال "ملتقى كليات العلوم" باتحاد الجامعات من جامعة أسيوط غدا.. انطلاق أعمال "ملتقى كليات العلوم" باتحاد الجامعات من جامعة أسيوط
أعلن الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط عن استضافة الجامعة غدا، للانعقاد الثانى عشر لجمعية كليات العلوم بالجامعات من أعضاء اتحاد الجامعات العربية والذى تستضيفه الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد رأفت محمود أمين العام المساعد للاتحاد والدكتور هاشم يوسف السيد الأمين العام لجمعية كليات العلوم وعميد كلية العلوم بجامعة البحرين والذى يهدف إلى توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين شتى الجامعات أعضاء الاتحاد، وذلك بمشاركة نحو 15 جامعة عربية من مختلف الدول العربية الشقيقة .

وقال الدكتور شحاتة غريب منسق شئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط، إن الملتقى يمتد على مدار يومين ويتضمن العديد من الفعاليات الهامة، والتى من المقرر أن تضم أولمبياد الكيمياء والذى يهدف إلى تنمية قدرات الطلاب فى مجال الكيمياء وربط ذلك بالمستجدات الجارية فى المجتمع إلى جانب ثلاث ندوات علمية حول اللغة العربية والعلوم، ودور البلوليمرات فى حياتنا اليومية إلى جانب ندوة عن تكنولوجيا النانو فى القرن الواحد والعشرين والتى يحاضر فيها كوكبة من العلماء المتخصصين من جامعة أسيوط والجامعات العربية المشاركة .

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