تجديد حبس موظف لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه فى الخليفة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس موظف بالمعاش 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه فى منطقة الخليفة .

قرر محمد خفاجى، وكيل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، فى وقت سابق، بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس موظف على المعاش، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة الخليفة.

كما طلبت النيابة تشكيل لجنة من هيئة الآثار، لإعداد تقرير حول ما إذا كان مكان الواقعة يعد منطقة أثرية من عدمه، وكلفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ورود تحريات لضباط قسم الخليفة عن تنقيب "ك.ا" موظف بالمعاش عن الآثار الفرعونية داخل مسكنه فى منطقة الخليفة وقيامه بعمل حفرة بعمق 15 مترا، كما تم العثور على جمجمة بشرية، وتم تحرير المحضر رقم 1627 لسنة 2016، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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