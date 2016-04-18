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"الشباب والرياضة" بالوادى الجديد تنظم اليوم مهرجانا لذوى الاحتياجات الخاصة

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"الشباب والرياضة" بالوادى الجديد تنظم اليوم مهرجانا لذوى الاحتياجات الخاصة "الشباب والرياضة" بالوادى الجديد تنظم اليوم مهرجانا لذوى الاحتياجات الخاصة
قال الكابتن يحيى دياب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إن المديرية تنظم اليوم الاثنين مهرجانًا لذوى الاحتياجات الخاصة بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة والذى يشارك فيه 350 من ذوى الاحتياجات الخاصة من جميع مراكز المحافظة.

وأضاف دياب أن الاحتفال يتضمن عدة فقرات وطابور عرض وعروضا فنية وأنشطة ترفيهية بمشاركة مدارس التربية الفكرية والأمل الصم وضعاف السمع، وذلك تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم.

استكمال إنشاء 31 ملعب رياضة بالوادى الجديد بتكلفة 35 مليون جنيه
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