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بالصور.. وكيل أوقاف كفر الشيخ: القرآن الكريم وضع علاجًا لسوء الظن

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بالصور.. وكيل أوقاف كفر الشيخ: القرآن الكريم وضع علاجًا لسوء الظن بالصور.. وكيل أوقاف كفر الشيخ: القرآن الكريم وضع علاجًا لسوء الظن
شهد مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى بمدينة دسوق، مساء أمس الأحد، ندوة دينية وتثقيفية بعنوان "سوء الظن وأثرة على الفرد والمجتمع"، حاضر فيها الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ والشيخ عطا بسيونى مدير إدارة الدعوة، والشيخ عادل زويل مدير إدارة أوقاف دسوق، بحضور عدد كبير من أهالى دسوق ورجال الأوقاف والأزهر الشريف.

قال الشيخ الفقى سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن المديرية حريصه على عقد الندوات الدينية والحديث فى كل القضايا المجتمعية والدينية، وإبراز روح الإسلام الذى لا يعرف الإفراط أو التفريط، مشيراً إلى أن من تلك القضايا الهامة سوء الظن وأثره السلبى على الفرد والمجتمع باعتباره أحد الأمراض التى أصابت المجتمعات.

أضاف الفقى، إن النبى صلى الله عليه وسلم حذرنا من سوء الظن فى حديثه الشريف، فقال: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث"، مؤكداً إن سوء الظن من ثماره توتر العلاقات بين الناس والبغضاء والشحناء .

وقال وكيل وزارة الأقاف بكفر الشيخ، وضح لنا القرآن الكريم علاجًا لسوء الظن وأثاره فقال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) "( سورة الحجرات)، مضيفاً قد حرم الله تعالى سوء الظن بالمؤمن ونهى عنه، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا ‏كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ ‏أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ).

ندوة دينية (1)

ندوة دينية (2)

ندوة دينية (3)

ندوة دينية (4)

ندوة دينية (5)

- اليوم.. أوقاف كفر الشيخ تقيم ندوة "سوء الظن وأثره على الفرد والمجتمع"
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