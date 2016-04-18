الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية: لا أحد فوق القانون بالمملكة

>شدد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، مساء أمس الأحد، على أن لا أحد يعلو فوق القانون فى الأردن، قائلا "إن القانون ينفذ على كافة الأشخاص والجهات على الأرض الأردنية وعلى الجميع الرضوخ له".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك، الذى عقده المومنى ووزير العدل الأردنى الدكتور بسام التلهونى بمقر رئاسة الوزراء الأردنية، حيث تحدثا خلاله عن قرارات مجلس الوزراء.

وقال المومنى "إن موضوع جماعة الإخوان غير القانونية بجانب معين منظور أمام المحاكم، والحكومة تجنبت الخوض بالقضية لعدم منحها بعدا سياسيا وإنما الأمر ذات ارتباط بأبعاد قانونية بحتة".

وأشار إلى أن الجمعية المرخصة تقدمت بطلبات وشكاوى تدعى بأن مجموعة تمارس الأعمال باسمها وبمقراتها دون ترخيص، لافتا إلى أن الإجراءات الأخيرة كانت إنفاذا للقانون.