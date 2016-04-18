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الزمالك يعاين ملعب مباراة بجاية.. والمران الرئيسي يحدد موقف المصابين

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الزمالك يعاين ملعب مباراة بجاية.. والمران الرئيسي يحدد موقف المصابين الزمالك يعاين ملعب مباراة بجاية.. والمران الرئيسي يحدد موقف المصابين

أبدى رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، رضاه عن ملعب اللقاء أمام مولودية بجاية.

الزمالك سيلاقي مولودية بجاية يوم الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال إفريقيا.

ووصلت بعثة الفريق الأبيض إلى العاصمة الجزائر صباح اليوم الأحد، قبل المباراة بيومين.

وقال أبو رجيلة في تصريحات لقناة "النهار اليوم": "عبد الحليم علي وأليكس ماكليش عاينا الملعب ووجدا أنه في حالة جيدة جدا، كما أنه يبعد عن فندق الإقامة 7 دقائق فقط".

وأضاف "الاستقبال جيد والمعاملة رائعة من قبل الجزائريين، ورغم أنهم متحمسين كطبيعة المدن الساحلية، لكن لا مشكلة في ذلك طالما أنه على أرض الملعب".

أبو رجيلة أتم "المصابين لم يتحدد موقفهم بعد، فتمرين اليوم أٌلغي ولذلك سيتحدد موقف الثنائي عمر جابر وأيمن حفني من المشاركة غدا في التمرين".

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