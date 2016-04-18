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ماكليش: نعلم قوة بجاية.. ونلعب للفوز سواء بخطة دفاعية أو هجومية

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ماكليش: نعلم قوة بجاية.. ونلعب للفوز سواء بخطة دفاعية أو هجومية ماكليش: نعلم قوة بجاية.. ونلعب للفوز سواء بخطة دفاعية أو هجومية

قال أليكس ماكليش المدير الفني للزمالك إن فريقه يلعب للفوز على مولودية بجاية في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الزمالك ظهر الأحد إلى العاصمة الجزائر قبل استقلال حافلة لمدة سبع ساعات إلى مدينة بجاية حيث يخوض لقاء الإياب وفي جعبته هدفين نظيفين من مباراة الذهاب.

وأضاف ماكليش في تصريحاته عبر قناة الهدّاف الجزائرية "علينا ان نحضر للمباراة الصعبة، لم يكن استعدادنا مثاليا لكن هذا لا يعني اننا لا يمكننا الفوز".

وتابع "متعبون لكن جئنا مبكرا من أجل الاستراحة، وأمام اللاعبين فرصة للتفكير في اللقاء غدا".

"نعلم قوة فريق مولودية بجاية وتصميمه على قلب النتيجة لصالحه على ملعبه، نرغب في الفوز سواء لعبنا بطريقة دفاعية أو هجومية".

"علينا دائما أن نثق في تحقيق الفوز".

وأشار "معجب بفريق بجاية وتابعته جيدا في ثلاث أو أربع مباريات.. كثير من الناس في يرون أنه سيكون قويا جدا وحتى في لقاء الذهاب كانوا أقوياء ويتوجب علينا أن نقدم أداء قويا".

وأتم "نحن هنا للعب كرة القدم التي توحد الشعوب، لا نريد أن نتورط في السياسة وسنلعب بروح رياضية أمام بجاية والأفضل يفوز بشكل عادل".

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