أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك يحرر محضرًا لفقدان ' شنطة ' الشناوي بعد الوصول للجزائر

Google+ Print
الزمالك يحرر محضرًا لفقدان ' شنطة ' الشناوي بعد الوصول للجزائر الزمالك يحرر محضرًا لفقدان ' شنطة ' الشناوي بعد الوصول للجزائر

قدم نادي الزمالك محضرًا فور وصول بعثة الفريق إلى الجزائر مساء الأحد لخوض مباراة شبيبة بجاية في إياب دور ال16 لدوري الأبطال.

وأوضح عمر أبو العيش سفير بالجزائر أنه تحرر محضر للاستعلام عن سبب فقدان أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك لحقيبته بمجرد الوصول إلى المطار.

وأضاف عبر قناة "أون تي في": "من المحتمل أن تصل حقيبة اللاعب من القاهرة غدًا الاثنين".

وأوضح: "كان في استقبال بعثة الزمالك مندوب من نادي بجاية، وآخر من اتحاد الكرة الجزائري، ودرجة الحرارة الكبرى بين 22 و24 والصغرى 14 أو 15، والطقس مشمس دون غيوم أو أمطار".

وأشار إلى أن ملعب بجاية صغير للغاية يتسع إلى 20 ألف متفرج، والزمالك سيتدرب عليه في الساعة 6 مساءً الاثنين بتوقيت الجزائر.

وكان الزمالك فاز ذهابًا على الفريق الجزائري بثنائية نظيفة في ملعب بتروسبورت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

«معاريف»: المسيحيون أصبحوا هدفًا متكررًا لـ«داعش» في مصر

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

مارجريت عازر باكيةً: «كل مسئولي مصر مدانين.. وجميعنا مقصرون»

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

تغطية خاصة - وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج: نحن في حالة حرب نفقد الكثير من جنودنا

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان

«MBC مصر» تقدم نسخة جديدة من برنامج رامز جلال في رمضان