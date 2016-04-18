الزمالك يحرر محضرًا لفقدان ' شنطة ' الشناوي بعد الوصول للجزائر

قدم نادي الزمالك محضرًا فور وصول بعثة الفريق إلى الجزائر مساء الأحد لخوض مباراة شبيبة بجاية في إياب دور ال16 لدوري الأبطال.

وأوضح عمر أبو العيش سفير مصر بالجزائر أنه تحرر محضر للاستعلام عن سبب فقدان أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك لحقيبته بمجرد الوصول إلى المطار.

وأضاف عبر قناة "أون تي في": "من المحتمل أن تصل حقيبة اللاعب من القاهرة غدًا الاثنين".

وأوضح: "كان في استقبال بعثة الزمالك مندوب من نادي بجاية، وآخر من اتحاد الكرة الجزائري، ودرجة الحرارة الكبرى بين 22 و24 والصغرى 14 أو 15، والطقس مشمس دون غيوم أو أمطار".

وأشار إلى أن ملعب بجاية صغير للغاية يتسع إلى 20 ألف متفرج، والزمالك سيتدرب عليه في الساعة 6 مساءً الاثنين بتوقيت الجزائر.

وكان الزمالك فاز ذهابًا على الفريق الجزائري بثنائية نظيفة في ملعب بتروسبورت.