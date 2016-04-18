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هيئة الطرق والكبارى تفتتح طريق "وادى النطرون العلمين" تجريبيا أمام السيارات

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هيئة الطرق والكبارى تفتتح طريق "وادى النطرون العلمين" تجريبيا أمام السيارات هيئة الطرق والكبارى تفتتح طريق "وادى النطرون العلمين" تجريبيا أمام السيارات
قررت هيئة الطرق والكبارى فتح طريق "وادى النطرون– العملين" أمام حركة المرور وتشغيله للجمهور تجريبيًا لحين فتحه رسميًا، وذلك بعد انتهاء مشروع تطوير ورفع كفاءة وتوسعة الطريق المدرج بالمشروع القومى للطرق، بطول 135 كم بتكلفة 1.920 مليار جنيه.

وقالت مصادر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن الهيئة حددت رسوم عبور الطريق للمركبات، تتراوح من 3 إلى 15 جنيهًا، على أن يُعَاد النظر فى هذه الرسوم بعد افتتاح الطريق رسميًا، ويجرى حاليًا إنهاء تركيب العلامات المرورية والإرشادية بالطريق.


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