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بالصور..وزيرة الهجرة تلتقى أطباء مصريين بكندا لبحث دعمهم فى مواجهة فيروس سى

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بالصور..وزيرة الهجرة تلتقى أطباء مصريين بكندا لبحث دعمهم فى مواجهة فيروس سى بالصور..وزيرة الهجرة تلتقى أطباء مصريين بكندا لبحث دعمهم فى مواجهة فيروس سى
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أنها التقت بمجموعة من الأطباء المصريين المقيمين بكندا والمتخصصين فى علاج أمراض الكبد وفيروس سى، حيث تناول اللقاء موضوعات الصحة والوقاية من مرض فيروس سى.

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى تصريحات صحفية لها، منذ قليل، من كندا، أنها اتفقت مع الأطباء على تنظيم لقاءات ودورات تدريبية للممرضين، خاصة وأن مشكلة العدوى تشكل خطورة فى انتشار المرض، لافتة إلى أنهم أبدوا رغبتهم فى مساعدة الكوادر الشابة من الأطباء فى وإرسال معونات طبية وأجهزة طبية ونقل الخبرات للداخل لمواجهة المرض، موضحة أنها اتفقت معهم على تشكيل فريق عمل مشترك لبحث ما يمكن تقديمه لمواجهة مرض فيروس سى.

وأعربت الدكتورة سهام نور الدين المسئولة عن أبحاث الكبد ومرضى فيروس سى وبى بجامعة تورنتو بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد الأطباء المصريين المقيمين فى الخارج، عن سعادتها بلقاء الوزيرة، مشيدة بمجهودات وزارة الصحة المصرية لمواجهة مرض فيروس سى فى مصر، قائلة "الصحة المصرية تقوم بثورة ضد المرض"، لافتة إلى أن الأدوية المتبعة فى العلاج توصى بها كافة البروتوكولات الدولية والعالمية التى تواجه المرضى، وأن العلاج المصرى الجديد جهد مشهود من الأطباء المصريين ولجنة الكبد والصحة"، مشيرة إلى أن مواجهة المرض لم يصبح بالأمر الصعب.

وزيرة الهجرة تلتقى أطباء مصريين بكندا (1)

وزيرة الهجرة تلتقى أطباء مصريين بكندا (2)

وزيرة الهجرة تلتقى أطباء مصريين بكندا (3)

وزيرة الهجرة تلتقى أطباء مصريين بكندا (4)


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