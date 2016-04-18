بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد موقع انفجار خط مياة الشهداء ويأمر بسرعة إصلاحه

تفقد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، موقع انفجار خط المياة بشارع بور سعيد بمدينة الشهداء وكلف رئيس مركز ومدينة الشهداء ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من اصلاح خط المياه الذي تسبب انفجاره فى حدوث هبوط أرضى.

كما أمر رئيس المدينة، بسرعة صرف التعويضات للمتضررين وفقا للحصر الذى تم عمله والتى بلغت 7 حالات تنوعت بين تلف بعض السلع ببعض المحلات وبعض الأثاث بعدد من المنازل على أن يتم صرف التعويضات من صندوق الكوارث بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى .

وشدد المحافظ عل أن تنتهى جميع عمليات الإصلاح خلال 24 ساعة مع التأكيد علي فحص خطوط المياة بكافة شوارع المنطقة للتأكد من سلامتها .

وقد أمر المحافظ بالدفع بـ8 سيارات لسحب المياه و تشغيل الخط البديل لتلافى انقطاع مياه الشرب عن المواطنين وتشغيل المحاور المرورية البديله فور تلقيه بلاغا بانفجار خط المياه الرئيسى المسئول عن تغذية مدينة الشهداء وعدد من القرى المجاورة مما تسبب فى كسر فى الاسفلت وهبوط أرضى .

واطمأن المحافظ من المواطنين ورئيس المدينة على سلامة المنازل وأن الأضرار التي وقعت هى عبارة عن تلف بعض السلع والأثاث وأنه لا توجد أية خسائر فى المبانى ولا يوجد أى مصابين، كما اطمأن المحافظ على وصول المياة للمنازل من الخط البديل الذى تم تشغيله .

وأشار رئيس المدينة الى انه تم الانتهاء من سحب المياه من الشارع الرئيسي باستخدام السيارات وباستخدام مواتير الشفط لسحب المياه من المنازل ذات المستوى المنخفض بمحيط المنطقة المتضرره وجارى سحب المياه من الشوارع الجانبية.

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