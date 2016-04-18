اليوم بدء امتحانات النقل لمدارس التعليم الفنى بالسويس

تبدأ اليوم الاثنين أعمال امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى بالسويس وتستمر إلى الخميس 12/5/2016 والبالغ عددها 19 مدرسة، مضافاً إليها التعليم المزدوج نظامى 3 و5 سنوات صناعى وتجارى وزراعى.

وأوضح محمد عزب مدير عام التعليم الفنى بالسويس أن الامتحانات تبدأ غدا لطلاب الصف الأول والبالغ عددهم 5860 طالباً وطالبة فى مدارس التعليم الصناعى والتجارى والزراعى.

فيما طالب عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان والالتزام بالكتاب الدورى رقم 2 بتاريخ 14 / 2 / 2016 بشأن موافقة معالى وزير التربية والتعليم على استثناء طلاب التعليم الفنى ( الدبلوم و النقل ) الذين استنفذوا مرات الفصل وإعادة القيد وتم فصلهم نهائياً يمكنهم التقدم للامتحان هذا العام على نظام العمال، وفق القرار الوزارى رقم 562 بتاريخ 9/12/2014، ويُستثنى الطلاب فقط هذا العام من الشرط المنصوص عليه بالقرار سالف الذكر بمرور عام دراسى كامل على نجاحهم فى الصف السابق.

وأشار محمد عزب أن قرار الوزير تضمن أيضاً تحديد موقف الطلاب الذين لم يحققوا نسب حضور (75 % و 85 % ) يمكن التقدم هذا العام على نظام العمال، ويتم استثناؤهم من شرط مرور عام وفق القرار الوزارى 562 بتاريخ 9 / 12 / 2014 حفاظاً على مستقبل الطلاب.

بالصور.. محافظ السويس يشهد حفل ختام أنشطة مدرسية فى قصر الثقافة

>