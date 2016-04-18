كرسي الملك عبدالله يبرز عناية المملكة بالمخطوطات القرآنية

نظم كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالجامعة الإسلامية ندوة بعنوان "المخطوطات والمطبوعات القرآنية في المملكة".

شارك فيها كل من د. حكمت ياسين، و د. عبدالرحمن الشهري، و د. مساعد الطيار، وأدار الندوة أستاذ الكرسي د. أحمد السديس.

ونوه د. ياسين، بعناية المملكة بالمخطوطات، وأنها اتخذت في ذلك عدة مسارات أولها الجمع الكبير للمخطوطات الأصلية والمصورة، كما أشار إلى ريادة المملكة في الدراسات القرآنية.

بعد ذلك استعرض د. الطيار مطبوعات المملكة في الدراسات القرآنية، مبينا في ذلك جهود الجامعات السعودية في طباعة الإصدارات القرآنية، كما عرج فضيلته على جهود الكراسي العلمية القرآنية في طباعة ونشر بحوث الدراسات القرآنية.

تلا ذلك مشاركة د. الشهري، والتي خصصها بالحديث عن مراكز الأبحاث المختصة بالدراسات القرآنية في المملكة، ثم طاف بالحاضرين حول منجزات المراكز البحثية القرآنية من مطبوعات ودراسات.