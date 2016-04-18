وزير الداخلية الجيبوتي يزور جامعة نايف

قام وزير الداخلية الجيبوتي حسن عمر محمد يرافقه السفير الجيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة بزيارة إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وكان في استقباله د. جمعان بن رقوش رئيس الجامعة، ووكلاء الجامعات.

وقُدم للوزير الضيف شرحاً عن مهام الجامعة ومناشطها وإنجارتها في مختلف مجالات الأمن على الصعيد الإقليمي والدولي، وتم خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون العلمي بين الجامعة والمؤسسات الأمنية الجيبوتية في مجالات الأمن بمفهومه الشامل.

وأعرب وزير الداخلية الجيبوتي في ختام زيارته عن تقديره لما تقوم به جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من جهود لتحقيق الأمن العربي والدولي، ومكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة خاصة الجرائم مثار الاهتمام الدولي المشترك كالإرهاب والجرائم المستحدثة وغيرها من الجرائم المنظمة.

وأكد أن الجامعة التي تحظى بدعم ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، قد حققت نجاحات مقدرة في مجال تخصصها، مشيراً إلى رغبة المؤسسات الأمنية الجيبوتية في تطوير التعاون المشترك مع الجامعة.

وكان وزير الداخلية الجيبوتي السيد حسن عمر محمد قد وصل إلى الرياض أمس.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن الربيعان ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود الداود والسفير الجيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة وعدد من المسؤولين.