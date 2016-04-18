د. السديس يبحث والمحرج الخطة الأمنية الرمضانية في المسجد الحرام

التقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس ونائبه لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد الخزيم بمدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج والقيادات المرافقة له.

وفي مستهل اللقاء أكد د. السديس على أهمية الجانب الأمني، وضرورة التخطيط المسبق والتعاون المستمر بين الجهات العاملة، مؤكداً على ضرورة وجود دراسات مسبقة وتشكيل فريق عمل لحل المشكلات الطارئة.

ورفع شكره وتقديره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وولي ولي العهد -حفظهم الله- على ما يقدمونه للحرمين الشريفين من رعاية واهتمام، داعياً المولى عز وجل أن يجعل هذه الأعمال الجليلة في موازين حسناتهم.