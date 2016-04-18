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الزمالك يكسر لوائح الكاف في بجاية لأسباب اضطرارية

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الزمالك يكسر لوائح الكاف في بجاية لأسباب اضطرارية الزمالك يكسر لوائح الكاف في بجاية لأسباب اضطرارية

اضطر فريق الزمالك لكسر أحد لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل لقاء الإياب أمام شبيبة بجاية في دور ال16 لدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عمر أبو العيش سفير بالجزائر: "المسافة بين بجاية والعاصمة 230 كيلو متر، ولكن الزمالك قطعها بالسفر بريًا بحافلة".

وأضاف عبر قناة "صدى البلد": "لقد اضطر الزمالك لهذه الخطوة، لأن الطائرة التي تتحرك من العاصمة إلى بجاية بدأت رحلتها قبل وصول الفريق إلى الجزائر بساعة ونصف".

وتابع: "لذا قرر الجهاز الفني السفر بريًا، حتى لا يضطر الفريق للمبيت ليلة في العاصمة، مما يصيب اللاعبين بالإرهاق، ويؤثر على البرنامج التدريبي".

وأشار السفير إلى أن بعثة الزمالك اشتكت من الحافلة التي خصصها النادي الجزائري، مضيفًا أنه تواصل مع شركة سياحة لاستقدام حافلة أخرى.

جدير بالذكر أن لوائح الاتحاد الأفريقي تنص على تحرك الفريق الضيف بالطائرة في حالة ابتعاد ملعب المباراة عن العاصمة بمسافة تزيد عن 200 كيلو متر.

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