تقرير في الجول - حكاية ميسي 500

بعد 6 مباريات بلا تسجيل، أخيرا سجل ليونيل ميسي هدفا لبرشلونة. وليس كأي هدف بل هو الهدف رقم 500 في مسيرة الأرجنتيني الساحر.

برشلونة سقط في فخ الخسارة على ملعبه ووسط جماهيره أمام فالنسيا 2-1 لتشتعل المنافسة على لقب الدوري الإسباني. (طالع التفاصيل)

وجاء هدف برشلونة الوحيد عن طريق ليونيل ميسي في الدقيقة 63 ليكسر نحس استمر 6 مباريات بلا تسجيل.

500 ميسي

من أصل 500 هدف في مسيرة ميسي في ملاعب كرة القدم سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو برشلونة، سجل 411 هدفا من اللعب المفتوح.

بينما سجل 64 هدفا من ركلة جزاء و25 هدفا من ركلة حرة مباشرة.

ويمتلك ميسي قدما يسرى يتمنى الجميع أن يمتلكها، فهي لها الفضل في 81% من أهداف ليو.

فسجل الساحر الأرجنتيني 406 هدفا بقدمه اليسرى. في مقابل 71 هدفا بقدمه اليمنى.

كما سجل 21 هدفا برأسه وهدف باليد وهدف بالصدر.

500 كل البطولات

رقم ميسي الفريد من نوعه بتسجيل 500 هدف في مسيرته الكروية جاء بعد لعب 631 مباراة بقميص المنتخب وبرشلونة.

في الدوري الإسباني سجل 309 هدفا من 343 مباراة.

في دوري أبطال أوروبا سجل 83 هدفا في 106 لقاء.

39 هدفا هي حصيلة ميسي من 54 مباراة في كأس إسبانيا. كذلك سجل 11 هدفا من 13 سوبر إسباني (ذهابا وإيابا).

ومن 4 مباريات سوبر أوروبي نجح في تسجيل 3 أهداف. كما كتب اسمه في سجل هدافي كأس العالم للأندية بـ5 أهداف في 5 مباريات.

مع منتخب الأرجنتين سجل 50 هدفا خلال 106 مباراة بقميص التانجو.

500 والضحايا كُثر

أكثر الأندية التي تلقت أهدافا من ليونيل ميسي هي أتليتكو مدريد. 25 هدفا من 30 مباراة.

ثم يأتي إشبيلية بنفس عدد الأهداف ولكن من 25 مباراة.

وشباك الغريم التقليدي، ريال مدريد استقبلت 21 هدفا في 32 مباراة.

وسجل ميسي 38 "هاتريك" طوال تاريخه.

بينما يأتي تشيلسي كأكثر فريق لعب أمامه ميسي دون أن يهز شباكه. 8 مباريات بلا أي هدف.

أول هدف لميسي جاء في مرمى ألباسيتي في مايو 2005 في لقاء انتهى بفوز برشلونة 2-0.

بينما الهدف الأول بقميص الأرجنتين جاء في لقاء ودي أمام كرواتيا في مارس 2006 وانتهى 3-2.

500 والمواسم تشهد

ميسي في

2004-05 - هدف مع برشلونة. 0 مع الأرجنتين. (1)

2005-06 - 8 مع برشلونة. 2 مع الأرجنتين. (10)

2006-07 - 17 هدفا مع برشلونة. 4 مع الأرجنتين. (21)

2007-08 - 16 هدفا مع برشلونة. 3 مع الأرجنتين. (19)

2008-09 - 38 هدفا مع برشلونة. 3 مع الأرجنتين. (41)

2009-10 - 47 هدفا مع برشلونة. 1 مع الأرجنتين. (48)

2010-11 - 53 هدفا مع برشلونة. 4 مع الأرجنتين. (57)

2011-12 - 73 هدفا مع برشلونة. 9 مع الأرجنتين. (82)

2012-13 - 60 هدفا مع برشلونة. 9 مع الأرجنتين. (69)

2013-14 - 41 هدفا مع برشلونة. 7 مع الأرجنتين. (48)

2014-15 - 58 هدفا مع برشلونة. 4 مع الأرجنتين. (62)

2015-16 - 38 هدفا مع برشلونة. 4 مع الأرجنتين. (42)

الإجمالي: 450 هدفا مع برشلونة. 50 هدفا مع الأرجنتين (500 ليو ميسي)