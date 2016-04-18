"الحماية المدنية" تسيطر على حريق مغلق الأخشاب بالفيوم

بعد مجهودات استمرت لأكثر من ساعة، تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي الحريق الذي شب بمغلق أخشاب بمدخل قرية سنرو وامتدت النيران لـ3 منازل مجاورة.إعلان - Ads إعلان - Ads
حريق هائل بـ"مغلق خشب" و3 منازل بالفيوم.. والدفع بـ 8 سيارات إطفاء و4 إسعاف
كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بنشوب حريق بمغلق أخشاب علي الطريق الدائرى لمدينة الفيوم وعلى الفور انتقلت 8 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف بقيادة الدكتورسامح محمد السيد مدير إسعاف الفيوم، وتبين أن الحريق امتد لـ3 منازل مجاورة للمغلق أحدهما مكون من طابقين والثانى مكون من 3 طوابق والثالث من 4 طوابق، وأصيب مواطن بحالة اختناق وتم اسعافه بمكان الحادث وتقوم قوات الحماية المدنية حاليا بمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق.
حريق هائل بـ"مغلق خشب" و3 منازل بالفيوم.. والدفع بـ 8 سيارات إطفاء و4 إسعاف
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