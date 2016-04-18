بالصور.. "يانج أفريكانز" التنزانى يصل القاهرة استعداد لمباراة الأهلى

وصل مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، فريق يانج أفريكانز التنزانى استعدادا لملاقاة النادى الأهلى الأربعاء المقبل فى إياب دور الستة عشر الأفريقى.

كان الأهلى قد حقق تعادلا إيجابيا أمام يانج فى "مباراة الذهاب"، التى أقيمت بالعاصمة دار السلام بهدف لكل فريق ،ويكفى الأحمر التعادل السلبى فى برج العرب من أجل التأهل لدور المجموعات.

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