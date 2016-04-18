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"نيابة المحلة" تأمر بضبط وإحضار فلاح ونجله قتلا شابا بـ 20 طعنة

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"نيابة المحلة" تأمر بضبط وإحضار فلاح ونجله قتلا شابا بـ 20 طعنة "نيابة المحلة" تأمر بضبط وإحضار فلاح ونجله قتلا شابا بـ 20 طعنة
قرر المستشار أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة، ضبط وإحضار فلاح ونجله وسرعة تحريات المباحث حول واقعة قتلهما لشاب بقرية بلقينا دائرة المركز بعد أن طعنوه 20 طعنة بأسلحة بيضاء لخلافات سابقة بينهم.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز المحلة، عن بلاغ شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر غارقا فى دمائه بقرية بلقينا دائرة المركز، انتقل المقدم أحمد كوهية مفتش مباحث المركز، والرائد محمد البرلسى رئيس وحدة المباحث وتبين أن الجثة لشاب يدعى"محمد.ا.ح".

وكشفت التحريات الأولية، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث بالمحلة، أن وراء الواقعة كل من "مدحت.م.خ" ونجله"مدحت" لوجود خلافات سابقة مع المجنى عليه، وأعدوا كمينا للمجنى عليه وتربصوا به أثناء عودته لمنزله فى ساعة متأخرة وانهالوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وأصابوه بـ20طعنة ولفظ أنفاسه فى الحال، تحرر محضر بالواقعة وقرر أحمد نجيب رئيس نيابة مركز المحلة، ضبط وإحضار المتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة وندب الطب الشرعى لتشريح الجثة والتصريح بدفنها.

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