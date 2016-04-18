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حبس شبكة منافية للآداب تقودها ربة منزل بمدينة نصر

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حبس شبكة منافية للآداب تقودها ربة منزل بمدينة نصر حبس شبكة منافية للآداب تقودها ربة منزل بمدينة نصر
أمرت نيابة ثان مدينة نصر برئاسة محمد مصطفى بحبس دعارة تقودها ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية عندما وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب فى القاهرة، تفيد قيام "نصره.أ" ربة منزل مسجلة آداب، بإدارة شقة فى شارع الطيران بدائرة قسم ثان مدينة نصر للأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبى المتعة الحرام، مقابل 500 جنيه فى الساعة الواحدة.

بعرض المعلومات على اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب، والعميد محمد الشربينى، رئيس قسم المعلومات والعقيد عماد العوضى والمقدم طاهر إخلاص بسرعة ضبط المتهمين فى حالة تلبس.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مداهمة الشقة، وتم ضبط المتهمة و"عفاف.ع"، "شيماء.ح"، "حنان.ف"، وشقيقتها "خيرات.ف"، و"تامر.ص" صاحب شركة توريد. وتم ضبط مبلغ مالى 15 ألف جنيه، 8 هواتف محمولة، واقى ذكرى، الملابس الداخلية والخارجية للمتهمين. وتم تحرير المحضر اللازم.

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مصر 365

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