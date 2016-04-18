العثور على جثة شاب فى غرفة بكمين شرطة مهجور بكفر الشيخ

عثر أهالى كفر دخميس بمحافظة كفر الشيخ، على جثة "عبد العزيز .ح.ع" 38 سنة في غرفة لكمين شرطة كفر دخميس القديم .

تلقى اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد عثور عدد من أهالى قرية كفر دخميس على جثة " عبدالعزيز .ح.ع" 38 سنة بغرفة مهجورة لكمين شرطة كفر دخميس القديم، وتبين أن الجثة متعفنة منذ ثلاثة أيام، ونقلت سيارة إسعاف كفر الشيخ جثة الشاب لثلاجة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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