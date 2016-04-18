ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك القبلية بدافور فى السودان إلى 20 قتيلا

>قتل 20 شخصا واصيب 25 آخرون بجروح فى معارك اندلعت الاحد بين قبيلتين عربيتين فى شرق دارفور غرب السودان، كما أعلن زعماء قبليون لوكالة فرانس برس أمس الأحد.

وقال رئيس مجلس شورى قبيلة الرزيقات محمد عيسى عليو لفرانس برس عبر الهاتف "للاسف تجدد القتال مساء أمس الأحد بسبب المرارات من قتال قبل عامين وخاصة بعد ان رفض الطرف الاخر توقيع اتفاق الصلح بعدما تم التوصل اليه".

وتابع "ليست لدى حصيلة عن اعداد القتلى حتى الان ولكن المؤكد ان هناك قتلى"، مضيفا "نناشد اجهزة الدولة القيام بواجبها لحقن الدماء".

ولكن قياديا آخر فى قبيلة الرزيقات قال لفرانس برس طالبا عدم ايراد اسمه ان "الاشتباك استخدمت فيه الاسلحة الثقيلة، والقوات الحكومية الموجودة فى المنطقة لم تتدخل لفضه، من جانبنا قتل عشرة اشخاص وجرح مثلهم".

من جهته قال رئيس مجلس شورى قبيلة المعاليا مردس جمعه ان "الحادث وقع فى محطة خور طعان للسكة الحديد 25 كيلومتر شرق نيالا عندما كانت سيارات من المعاليا تطارد اثر جمال سرقت من منطقة المقينص غرب ابوكارنكا بشرق دارفور".

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