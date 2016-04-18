أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالأسماء.. بنى سويف تنتظر وصول جثامين 10 شباب فى حادث"تصادم سفاجا"

Google+ Print
بالأسماء.. بنى سويف تنتظر وصول جثامين 10 شباب فى حادث"تصادم سفاجا" بالأسماء.. بنى سويف تنتظر وصول جثامين 10 شباب فى حادث"تصادم سفاجا"
تستعد قرية بنى زايد ومدينة ناصر التابعتان لمحافظة بنى سويف، لاستقبال جثامين 10 عمال لقوا مصرعهم فى حادث تصادم سيارتين على طريق سفاجا – سوهاج الجديد مساء أمس الأحد.

وتسود حالة من الحزن الشديد داخل مركز ناصر وقرية بنى زايد التابعة له، عقب وصول خبر وفاة عشرة عمال كانوا فى طريقهم إلى عمله بمدينة سفاجا، وهم (حمادة عيد أحمد عبدالحميد – 29 سنة ، محمد رمضان محمد محمود -24 سنة ، عمرو ناصر محمد بدوى – 31 سنة ، محمد على أحمد عبدالحميد – 27 سنة، محمد سيد محمود سعيد -29 سنة ، أحمد محمد سيد – 29 سنة ، عماد محمد محمود محمد – 28 سنة ، محمد حسن الجندى – 22 سنة ، أشرف عبدالله حسن -32 سنة ، أحمد أبو السعود الفخرانى – 30 سنة )، وجميعهم مقيمين مركز ناصر شمال محافظة بنى سويف .

من ناحية أخرى اتجه أهالى الضحايا بسيارات، منذ قليل، إلى مستشفى سفاجا المركزى، عقب وصولهم خبر وفاة ذويهم، لاستلام الجثامين العشرة التى من المنتظر أن تصل محافظة بنى سويف ظهر الاثنين.

و شهد الكيلو 68 طريق سفاجا سوهاج الأحد، حادث تصادم شاحنة كبيرة بسيارة نقل صغيرة كان بداخلها 12 عاملا من عمال الطرق التابعين لشركة النيل، مما أسفر عن مصرعهم جميعا، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى سفاجا المركزى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365