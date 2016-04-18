بدء تنفيذ خطوات إنشاء مزرعة سمكية بالمدرسية الزراعية فى السويس

بدأت إدارة التعليم الزراعى التابعة لإدارة التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم بالسويس فى إنهاء كافة إجراءات المشروع التعليمى الأول من نوعه، بإنشاء مزرعة سمكية داخل كردون مدرسة السويس الزراعية المشتركة لتدريب الطلاب على حرفة الاستزراع السمكى وحرف أخرى ملحقة بالمشروع، وذلك تحت رعاية عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس.

وأوضح محمد عزب مدير عام التعليم الفنى أن المدرسة تتبع إدارة الجناين التعليمية وقد تم بناؤها على مساحة 42 فدانا ونصف الفدان لتعليم وتدريب الطلاب على مناهج وحرف الزراعة، وأن مشروع المزرعة السمكية الجديد سوف يُقام على مساحة 10 أفدنة يتم تزويدها بالمياه عن طريق بئر يتم حفرها وفق مقاييس علمية بمعرفة لجنة متخصصة تحت إشراف وزارتى التربية والتعليم والرى وهيئة الثروة السمكية .

وأضاف عزب أن المشروع سوف يٌقام بدعم أرصدة اللامركزية بالتعليم الفنى وسوف يتم افتتاحه بالمدرسة أول العام الدراسى الجديد 2016 / 2017.

وأشار دكرونى عبد المنعم موجه عام الهندسة الزراعية أن مشروع المزرعة السمكية سوف يخدم أكثر من 600 طالب و طالبة هم إجمالى طلاب المدرسة، كما أن المشروع سوف يُزود بشبكة صرف حديثة تصب فى مصرف الكرانى المقابل للمدرسة، وذلك عقب الموافقة الرسمية من جهات الاختصاص حسب تأكيد حسين زكى مدير إدارة التعليم الزراعى وعلاء صالح مدير التعليم الزراعى .