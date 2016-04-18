كشف غموض سرقة 102 ألف جنيه من مكتب بريد القابوطى فى بورسعيد

أكد بيان لمديرية أمن بورسعيد، أن مرتكبى واقعة سرقة 102 ألف جنيه من مكتب بريد القابوطى يدعى " أ م ا" 33 سنه ويشغل منصب وكيل المكتب، وبمواجهته اعترف باختلاس المبلغ المالى الموجود بعهدته لمروره بضائقة مالية وقام بإعادة المبلغ لخزينة البريد.

تعود تفاصيل الواقعة من خلال بلاغ لقسم شرطة الضواحى من مدير مكتب بريد القابوطى، الكائن بنطاق حى الضواحى، يقضى باكتشاف سرقة مبلغ مالى قيمته 102 ألف جنيه من داخل خزينة المكتب .

انتقل ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، ومباحث إدارة شرطة النقل والمواصلات وبمعاينة مكان الواقعة تبين عدم وجود أية أثار للعنف أوكسر بالمكان أوبالخزينة .

تحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

http://www.youm7.com/story/2016/4/17/حملة-لإزالة-الأكشاك-الغير-مرخصة-بالطريق-بحى-الزهور-ببورسعيد/2679505