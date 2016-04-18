أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كشف غموض سرقة 102 ألف جنيه من مكتب بريد القابوطى فى بورسعيد

Google+ Print
كشف غموض سرقة 102 ألف جنيه من مكتب بريد القابوطى فى بورسعيد كشف غموض سرقة 102 ألف جنيه من مكتب بريد القابوطى فى بورسعيد
أكد بيان لمديرية أمن بورسعيد، أن مرتكبى واقعة سرقة 102 ألف جنيه من مكتب بريد القابوطى يدعى " أ م ا" 33 سنه ويشغل منصب وكيل المكتب، وبمواجهته اعترف باختلاس المبلغ المالى الموجود بعهدته لمروره بضائقة مالية وقام بإعادة المبلغ لخزينة البريد.

تعود تفاصيل الواقعة من خلال بلاغ لقسم شرطة الضواحى من مدير مكتب بريد القابوطى، الكائن بنطاق حى الضواحى، يقضى باكتشاف سرقة مبلغ مالى قيمته 102 ألف جنيه من داخل خزينة المكتب .

انتقل ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بورسعيد، ومباحث إدارة شرطة النقل والمواصلات وبمعاينة مكان الواقعة تبين عدم وجود أية أثار للعنف أوكسر بالمكان أوبالخزينة .

تحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

http://www.youm7.com/story/2016/4/17/حملة-لإزالة-الأكشاك-الغير-مرخصة-بالطريق-بحى-الزهور-ببورسعيد/2679505

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365