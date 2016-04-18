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ننشر فيديو حريق مصنع النسيج بالمنطقة الصناعية الأولى فى العبور

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ننشر فيديو حريق مصنع النسيج بالمنطقة الصناعية الأولى فى العبور ننشر فيديو حريق مصنع النسيج بالمنطقة الصناعية الأولى فى العبور
ينشر "اليوم السابع " لحظة قيام قوات الحماية المدنية بالقليوبية بمحاولة السيطرة على حريق هائل نشب فى مصنع نسيج فى المنطقة الصناعية الأولى بالعبور، مساء أمس الأحد، دون خسائر بشرية.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى اخطارا من العميد هشام دياب مأمور قسم شرطة العبور، يفيد بنشوب حريق بمصنع نسيج بالعبور، وعلى الفور تم الدفع بـ 11سيارة إطفاء للتعامل مع النيران وتبين من المعاينة أن المصنع ملك "محمد المرشدى" ويقع على مساحة 15 ألف متر.


>انتقل على الفور المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم العبور لموقع الحريق، ورجحت المعاينة المبدئية أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، وأنه شب فى الطابق الأول ولم تحدث أى إصابات أو وفيات.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر أحمد جمعة وكيل أول نيابة العبور برئاسة أمير ناصف، بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب الحريق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

انتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق مصنع نسيج فى العبور
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مصر 365

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