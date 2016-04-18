حماية المستهلك: «المياه» رحبت بدراسة إيجاد حد ائتماني للفواتير.. ورفضت إيقاف التعرفة الجديدة

أكد رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك الدكتور سليمان السماحي ل"الرياض"، رفض وزارة المياه والكهرباء طلباً من الجمعية لإيقاف استخدام التعرفة الجديدة للمياه موقتاً بعد أخذ الصلاحية من الجهات العليا لحين قيام الوزارة بدراسة التعرفة وفق معطيات واضحة تضمن عدالتها وتوافقها مع دخل الأسر المنخفضة والمتوسطة، ومعدل عدد أفراد الأسرة في المجتمع السعودي.

وكشف السماحي ما دار في لقائه برفقة ممثلين عن المجلس التنفيذي للجمعية، والأمين العام للجمعية مع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين والذي تم بدعوة من الأخير بعد 10أيام من تاريخ تلقيه خطاب الجمعية.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك استقبلنا وزير المياه بحفاوة واطلعنا على عرض قدمه بنفسه لدراسة تبين أهمية المياه ومسببات رفع التكلفة وما يحدث من إسراف من قبل البعض لها، ولكننا تحفظنا على تلك الدراسة وبينا أننا نرى أنها غير حيادية ولدينا تحفظات كثيرة تجاهها في ظل ما يلاحظ من أخطاء في نظام الفواتير الحالي ووجود حالات تجاوزت نسب ارتفاع فواتير المياه لديها 500 % ، وهو خلل يتجاوز التعريفة الجديدة مشيراً إلى أن الجمعية أرفقت في خطابها لوزارة المياه دراسة حديثة توضح كيف تتم عملية زيادة الأسعار بالتدرج في دول أوربية وأميركية وليس كما تم لدى المستهلك المحلي عبر انتقال فجائي لنسب مرتفعة وعالية.

وأكد السماحي بأن وزير المياه وعد خلال اللقاء بدراسة مقترح قدمته الجمعية تدعو فيه لإيجاد حد ائتماني من المياه للعملاء الراغبين على غرار ما هو معمول به في شركات الاتصالات، مبيناً بأن الجمعية قررت تكليف فريق من الخبراء لدراسة ميدانية لواقع وسلبيات التعرفة الجديدة وتحديد التسعيرة الملائمة كما أنها ومن بابا حرصها على أداء رسالتها في حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه ترحب بتبني قضايا جميع المستهلكين الذين يرون بأنهم تضرروا من نظام الفواتير الجديد بأي شكل من الأشكال.