مساعد وزير الداخلية: ستة ملايين مستخدم مُفعل لنظام «أبشر» ​

نظمت وكالة التطوير والجودة في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود محاضرة بعنوان "التقنية والإبداع في الأعمال الحكومية" قدمها مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير د. بندر بن عبدالله المشاري آل سعود.

وثمن وكيل الكلية للتطوير والجودة د. أحمد المقرن للأمير بندر بن عبدالله تواصله مع الكلية، متطرقا إلى إنجازات المحاضر الذي يعد من الكفاءات الوطنية ومن المتخصصين في مجال التقنية وبين أنه أحد أعضاء المجلس الاستشاري لكلية علوم الحاسب والمعلومات وله مساهمات واسعة في مجال الإبداع والتقنية.

واستعرض الأمير د. بندر بن عبدالله المشاري آل سعود خلال محاضرته اهم معالم التطور التقني الهائل على مستوى العالم وعلى مستوى المملكة وخصوصاً في مجالات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي والهواتف النقالة.

وقدم مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية عرض لاهم مراحل تطور نظام "أبشر" التابع لوزارة الداخلية التي تم بها بناء وتطوير النظام حتى وصوله إلى وضعه الحالي بحصوله على أكثر من ستة ملايين مستخدم مفعل وكذلك إعادة تعريف مهام الجهات الحكومية (وزارة الداخلية) ومواقعها ومنظومتها مع حصر التحديات التي تواجهها.

كما استعرض المحاضر مجالات الإبداع في الأعمال الحكومية وأنماط الابتكار والتطوير والابتكار في الأعمال مع أمثلة من أهم النجاحات على مستوى العالم، إضافة الى عرض الدراسات العالمية الخاصة بالتقنيات المستقبلية والتوجهات التقنية الاستراتيجية في عام 2016م، وقدم سموه أمثلة عن التوجهات الحديثة في اقتصاد المشاركة والحوسبة السحابية وتقنيات البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة وغيرها من التوجهات إضافة الى عرض أمثلة عن الأنظمة المبتكرة على مستوى المملكة.

من جهته، أوضح عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات د. منصو الزعير أن العلاقة المميزة التي تربط الكلية بوزارة الداخلية كان لها الأثر الكبير في تشجيع الأبحاث المشتركة والاستشارات وتدريب طلاب الكلية واستقطابهم.

من جانب آخر، يقوم غدا وفد من قيادي كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود بزيارة مركز المعلومات الوطني، وذلك للاطلاع على أحدث التقنيات الموجودة بالمركز، وتوسيع سبل التعاون في مجال البحوث المشتركة والاستشارات والتدريب في المركز ومعهد التدريب التابع له.