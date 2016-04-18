قصر ثقافة برج العرب يستقبل المسابقة السنوية للفنون الشعبية

يشارك فرع ثقافة الإسكندرية فى فعاليات المسابقة السنوية الخامسة عشر للفنون الشعبية والمقامة تحت عنوان "قيمة العمل" فى الفترة من 19 وحتى 23 أبريل، بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة برج العرب.

قال هانى حسن مدير عام الفرع: إن المسابقة يشارك بها كل من فرقة الأنفوشى للفنون الشعبية بقيادة د.علاء الدين السيد وكذا فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد.

وأضاف أنه من المقرر أن تقدم الفرق الفلكلور السكندرى المتمثل فى عرض الشبك، غمزة إسكندرانى، الفرح الإسكندرانى، بالإضافة إلى مجموعة من العروض المتميزة منها عرب العامرية وتابلوه التنورة والحصان وذلك يومى 20 و 23 أبريل الجارى.

جدير بالذكر أن المسابقة تنظمها الإدارة العامة للفنون الشعبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية، وذلك فى حضور لجنة التحكيم المكونة من عبد الرحمن الشافعى، سمير جابر، محمد شبانة، محمد الشبراوى.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور سيد خطاب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وأحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى.

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