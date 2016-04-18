إصابة 99 جنديا بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بالمحور الغربى ببنغازى

>أصيب 99 جنديا بالجيش الليبى، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأنصار الشريعة بالمحور الغربى بمدينة بنغازى.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازى فاديا البرغثى، فى تصريح مساء أمس الأحد لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل 99 جريحا خلال اليومين الماضيين، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بالمحور الغربى .

وأضافت البرغثى أن الجرحى الـ 99 إصابتهم تفاوتت بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، قدمت لهم الاسعافات الأولية غادر منهم 44 جريحا ومازال تحت الرعاية الطبية بأقسام المستشفى المختلفة 45 آخرين .

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