الدعوة السلفية تواصل دعايتها للسيطرة على المساجد.. و"الأوقاف" تحذر

واصلت الدعوة السلفية، ودعاة مستقلين، سيطرتهم على مساجد الأوقاف، ونشر دعايا صريحة وملصقات و تدوينات بخطب ودروس فى محاولة للتمدد فى مساجد تسأل عنها وزارة الأوقاف، دون الحصول على تصريح رسمى مكتوب أو استئذان الوزارة.

من جانبه، نشر الداعية السلفى الملقب بـ"أبو أسلم سعيد عبد الفتاح" ملصقا مدعوما بصورته بأدائه خطبة الجمعة تحت عنوان: "كيف عاملهم..؟"، بمسجد عمر بن الخطاب بأوسيم بالجيزة، فيما تداولت صفحات منسبة للتيار السلفى أداء ملصق لمصطفى صبحى أحد دعاة الدعوة السلفية تشير إلى خطبة أداها بمسجد عاصم ابن ثابت بالكيلو 26 بالساحل الشمالى بالاسكندرية.

بينما نشر الداعية السلفى سعيد رمضان "بوست" مكتوب على صفحته الرسمية يؤكد فيه أدائه خطبة الجمعة بمسجد عمارات الكويتية بالبساتين، مشيرا إلى متابعيه لحضور الخطبة غير عابئً بموقف وزارة الأوقاف التى تسأل وتستأذن فى مثل هذه الأمور.

من جانبه، أكد مصدر قيام قيادى بالأوقاف بمخاطبة قيادى بالدعوة السلفية وحذره بشكل شخصى من محاولات التمدد على حساب "الأوقاف"، وأن العاقبة سوف تكون وخيمة وقد يطاله هو شخصياً.

بدوره أعلن الشيخ جابر طايع يوسف، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إلغاء ترخيص خطبة إمام مسجد الياسمين بمدينة القاهرة الجديدة، لمخالفته الخطة الدعوية للوزارة، وأدائه خطبة مخالفة للخطبة الموحدة الجمعة.

وقال طايع لـ"اليوم السابع": إن الوزارة وجهت تحذيراً للدعوة السلفية بعدم الاقتراب من مساجدها وأداء دروس أو محاضرات بأى من مساجدها نهائياً، وعدم تعليق بوسترات دعائية تشير إلى قيام عناصر الدعوة السلفية بأداء دروس فى المساجد.

وأضاف أن الوزارة حذرت أيضاً وكلاءها بالمحافظات من أى خروقات لنظام الوزارة، أو خروقات لقانون الخطابة، مؤكدةً أن أى وكيل وزارة يقع فى نطاقه مخالفة أو تمكين للعناصر السلفية من الخطابة والدروس سيحال إلى التحقيق.

كان "اليوم السابع" نشر سلسلة تحقيقات عن خروقات تقوم بها الدعوة السلفية من خلال أداء الخطب و دروس ومحاضرات فى مختلف أيام الأسبوع بعد منعها من الخطب.

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