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«خليفة الإنسانية» توزع مساعدات على 3500 أسرة سورية ولبنانية في عرسال

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«خليفة الإنسانية» توزع مساعدات على 3500 أسرة سورية ولبنانية في عرسال «خليفة الإنسانية» توزع مساعدات على 3500 أسرة سورية ولبنانية في عرسال

اختتمت أمس في منطقة عرسال عملية توزيع مساعدات مقدمة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ضمن حملة «الاستجابة الإماراتية للنازحين السوريين شتاء 2016» تحت إشراف سفارة دولة الإمارات لدى لبنان.

وتابع مدير مكتب ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية بالسفارة مسلم المنصوري الإشراف على التوزيع مع الجهات التي حددتها اللبنانية لتسهيل عملية إيصال المساعدات وإنجاحها.

 وذكر المنصوري أنه تم أمس توزيع مساعدات على 625 أسرة لبنانية في مكتب مؤسسة «هيئة الإغاثة العليا» بدار الفتوى وبذلك يكتمل عدد الأسر السورية واللبنانية المستفيدة والمقدرة بـ 3500 أسرة في بلدة عرسال وحدها، مؤكداً حرص سفارة دولة الإمارات على الإشراف المباشر مع شركائها الاستراتيجيين من هيئات ومؤسسات حكومية على بذل كل الجهود لضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.

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