John Legend يستقبل طفلته الأولى

أنجبت عارضة الأزياء الأمريكية Chrissy Teigen طفلتها الأول من زوجها المغني الأمريكي John Legend، وأطلقا عليها إسم Luna Simone Stephens.

وقد أعلنت Teigen هذا الخبر من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها على موقع تويتر قائلة: إنها هنا.. Luna Simone Stephens نحن نحبك جداً...

وقال John في تغريدة له: حبنا الجديد قد أتى.

وكانت Chrissy Teigen قد نشرت منذ فترة: "كما تعلمون، لقد كنا نحاول إنجاب طفل منذ فترة. لم يكن الأمر سهلاً، ولكننا كرّرنا المحاولة، لأننا كنا ننتظر هذا الطفل بفارغ الصبر لنضمّه إلى عائلتنا".

يشار الى ان John Legend تزوج من Chrissy Teigen في العام 2013، ضمن حفل فاخر وأجواء رومانسية في فيلا بيتسو، وسط بحيرة كومو، في إيطاليا، بحضور الأهل والنجوم الأصدقاء.