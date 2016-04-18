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نجوم العالم يتألقون في ثالث أيام مهرجان كوتشيلا الشهير

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الإثنين 18-04-2016 01:35

إنطلقت مساء الجمعة 15 أبريل فعاليات مهرجان وادي كوتشيلا للموسيقى والفنون Coachella Valley Music and Arts Festival، وستستمر حتى 24 من الشهر الحالي.

هذا المهرجان هو حدث فني عالمي يقام سنوياً في نادي Empire Polo في Indio بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتحديداً في وادي كوتشيلا بصحراء Colorado، يقدم خلاله نجوم هوليوود عروضاً غنائية مميزة.

يشارك في عروض الإحتفال لهذا العام، العديد من نجوم ونجمات عالم الموسيقى ومنهم المغني آيساب روكي A$AP Rocky، المغنية إيلي جولدينج Ellie Goulding، فريق الروك Guns N’ Roses، آيس كيوب Ice Cube، سيا Sia، منسق الأغاني كالفين هاريس Calvin Harris وغيرهم...

في الأسبوع الأول من المهرجان، حضر العديد من النجوم والمشاهير ومنهم المغنية تايلور سويفت Taylor Swift، كيلي جينر المغنية كاتي بيري Katy Perry، بروكلين بيكهام Brooklyn Beckham، ونشروا عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور لهم خلال الحدث.

 

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