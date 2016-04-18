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بالفيديو: أوباما يقدم نصائحه لـ ستيفن كاري والهدف إنساني

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الإثنين 18-04-2016 01:57

بث البيت الأبيض مقطع قصير يظهر الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama وهو يعطي نصائح حول لعبة كرة السلة لنجم اللعبة المحترف ستيفن كاري Stephen Curry ، في مشهد طريف الهدف منه تشجيع الأمريكيين على مساعدة الشباب من أبناء الأقليات على النجاح.

ويحمل هذا المقطع القصير رسالة صوتية تقول "ليس من الضروري أن تكون نجماً في فريق NBA أو رئيساً للولايات المتحدة حتى تقوم بعمل بطولي مع أحد".

وتهدف هذه الحملة الحكومية بشكل خاص إلى مكافحة الأمية والرسوب المدرسي، ويعتزم الرئيس مواصلة العمل فيها حتى بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية.

وقال أوباما قبل نحو عام إن تساوي الفرص بين كل الأمريكيين سيبقى هدفه الأول، ليس أثناء وجوده في الرئاسة فقط، بل طوال حياته.

وأعرب الرئيس عن أسفه لأن بعض الجماعات ما زالت مهمشة، ونسبة البطالة تصل إلى 40 و50 و60% في بعض المناطق، مشدداً على ضرورة تقديم يد العون للشباب في هذه الجماعات والمناطق لتغيير الواقع.

 

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