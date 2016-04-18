بيسيرو يعيد بورتو لطريق الانتصارات برباعية في علي غزال

فوز الأهلي تحت قيادة المدير الفني مارتن يول أمام إنبي بـ10 لاعبين ليس المرة الوحيدة التي ينجح فيها في المدرب الهولندي بفعل ذلك.

مارتن يول تولى تدريب توتنام الإنجليزي ثم هامبورج الألماني وبعدها أياكس الهولندي وفولام الإنجليزي قبل أن يبدأ مشواره كمدير فني مع الأهلي.

ومع توتنام، خرج حسام غالي مطرودا أمام أعين مارتن يول. نفس الحال بالنسبة لأحمد حسام "ميدو" مع نفس الفريق.

قبل أن يخرج رمضان صبحي مطرودا أمام أعين يول في فوز الأهلي أمام إنبي. وهي المرة الأولى التي يلعب بها منقوصا مع المارد الأحمر.

ويستعرض FilGoal.com في التقرير التالي كل المباريات التي جاءت تحت قيادة يول مع الأربع أندية الأوروبية والتي حصل فيها فريقه على بطاقة حمراء.

مع توتنام الإنجليزي

قاد يول فريق سبيرز في 144 مباراة في البطولات المختلفة.

تحصل فريقه على بطاقة حمراء في 11 مباراة. باختلاف دقائق الطرد.

فاز في مباراتين وتعادل في 4 وخسر 5 مواجهات.

كأس الاتحاد الأوروبي

أمام إشبيلية في إياب ربع نهائي كأس الاتحاد، تعرض تيمو تاينيو لاعب وسط توتنام للطرد.

ولكن الطرد جاء في الدقيقة 90 ولم يغير نتيجة التعادل الإيجابي 2-2.

وقتها تأهل إشبيلية بفضل الفوز ذهابا في إسبانيا 2-1.

الدوري الإنجليزي (من فترة 2004 لـ2007)

أمام بولتون، تعرض روبي كين مهاجم توتنام لبطاقة حمراء في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول. وقتها كانت النتيجة تشير لتقدم كبير لسبيرز بنتيجة 3-0.

وانتهت المباراة 4-1.

أمام ميدلزبره، بطاقة حمراء لديدير زوكورا مدافع الفريق ولكن من جديد في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي انتهت 2-1.

ضد بلاكبيرن، تم طرد حسام غالي في الدقيقة الأخيرة من المباراة وانتهت المباراة بما كانت تشير إليه قبل الطرد. 1-1.

الاختلاف هنا جاء أمام أستون فيلا. فكانت النتيجة تشير للتعادل 0-0 قبل أن يتم طرد كالوم دافينبورت في الدقيقة 73.

بعدها نجح سبيرز في التقدم بالنتيجة ولكنه استقبل هدفا في الدقائق الأخيرة خارج ملعبه وتعادل 1-1.

في دربي لندن، خرج إدجار ديفيدز مطرودا في الدقيقة 85 وقتها كانت النتيجة 1-1. وانتهت بنفس النتيجة.

خسارة قاسية تعرض لها توتنام مع يول أمام نيوكاسل بثلاثية مقابل هدف.

لقاء شهد طرد مايكل داوسون في الدقيقة 61. ولم تتغير النتيجة التي كانت بالفعل تشير لتقدم المكبايس في ملعبه 3-1.

تحول في مباراة فولام ضد توتنام في الدربي بعد طرد داوسون مرة أخرى ولكن في الدقيقة 72. ونجح فولام في التسجيل بالوقت القاتل ليقهر سبيرز 1-0.

خسارة جديدة تلقاها توتنام أمام ليفربول 1-0. لقاء شهد طرد بول ستالتيري ولكن في الدقيقة الأخيرة.

بالتأكيد ليس من السهل نهائيا أن تلعب أمام تشيلسي بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 25 وذلك بعد طرد أحمد حسام "ميدو".

ونجح تشيلسي في استغلال النقص العددي لتوتنام وسجل مرتين وفاز 2-0.

ضد بولتون، تعرض فريدريك كانوتيه للطرد في الدقيقة 68 وقتها كانت النتيجة تعادل 1-1. وفي الدقيقتين 86 و88 نجح بولتون في استغلال طرد سبيرز ليفوز 3-1.

مع هامبورج الألماني

قاد يول فريق هامبورج في 53 مباراة في البطولات المختلفة.

تحصل فريقه على بطاقة حمراء في 4 مباريات. باختلاف دقائق الطرد.

فاز في 2 وخسر في 2.

كأس ألمانيا

في كأس ألمانيا خسر هامبورج من فيردير بريمين 4-2 بركلات الجزاء وودع المسابقة.

وقتها تعرض دافيد ياروليم لبطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بالمباراة.

واستمرت المباراة التي كانت تشير نتيجتها بالتعادل 1-1 لتتجه لركلات الجزاء بعد فشل أي فريق بالتسجيل في الشوط الإضافي الأول والثاني.

الدوري الألماني (موسمان)

لم يؤثر طرد لاعب وسط هامبورج دافيد ياروليم في الدقيقة 85 من تغيير فوز الفريق أمام هوفنهايم 1-0.

أمام باير ليفركوزن، فاز هامبورج 2-1. لقاء شهد طرد جيرمي بواتينج ولكن من جديد في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

طرد ملادن بيتريتش مهاجم هامبورج في الدقيقة 76 غير مجريات لقاء الفريق أمام كارلسروه. وقتها كانت النتيجة تشير بالتعادل 2-2.

قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفا قاتلا في اللحظة الأخيرة ويخسر هامبورج.

مع أياكس الهولندي

قاد يول فريق أياكس في 80 مباراة في البطولات المختلفة.

تحصل فريقه على بطاقة حمراء في 8 مباريات. باختلاف دقائق الطرد.

فاز في 2 وتعادل بـ3 مواجهات. وخسر في 3 مباريات.

كأس السوبر الهولندي 2010

خسر مارتن يول لقب السوبر الهولندي مع أياكس ضد تفينتي أنشخيدة بهدف مقابل لاشيء.

وقتها لعب أياكس الشوط الثاني بالكامل بـ10 لاعبين بعد طرد الهداف لويس سواريز في الدقيقة 42.

وكان تفينتي قد سجل الهدف الأول والوحيد في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول.

كأس هولندا 2009

إثارة كبيرة بين دوردريخت وأياكس استمرت 120 دقيقة في كأس هولندا.

النتيجة 1-1 والمباراة في الدقيقة 113 وحكم المباراة يُطرد جابري جارسيا.

ونجح أياكس في خطف هدف الفوز في الدقيقة 120 من المباراة وقبل ركلات الجزاء. وتأهل الفريق للدور المقبل.

دوري أبطال أوروبا 2010

أياكس يستضيف أكسير الفرنسي في دور مجموعات دوري الأبطال.

والنتيجة 2-0 ثم يطرد المدافع أندري أويير في الدقيقة 56 وبعدها مباشرة يسجل أكسير الهدف الأول وتنتهي المباراة 2-1

ونجح النادي قي تحقيق فوزا هاما في مجموعته.

الدوري الهولندي (موسمان)

ضد بي أي في إيندهوفن لم تتغير نتيجة 0-0 حتى بعد طرد راسموس ليندجرين.

إثارة كبيرة للغاية كانت في مواجهة أياكس خارج أرضه أمام إكسلسيور واشتعلت تماما في الدقيقة 26 والسبب طرد فورنون أنيتا لاعب الوسط. وكانت النتيجة 0-0.

ولم يخسر أياكس المباراة رغم تأخره بعد ذلك بنتيجة 2-0 بعد الطرد. إلا أنه عاد من بعيد وتعادل 2-2.

أمام إي زد الكمار خسر أياكس 2-0 ولم تتغير النتيجة بعد طرد أنردي أويير في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

أيضا أمام أوترخت لم تتغير نتيجة تأخر أياكس 2-0 بعد طرد فورنون مرة أخرى في الدقيقة 74. واستمر تأخر الفريق وخسر 2-0.

وفي لقاء مثير أخر أمام رودا ياي سي، تعرض أوربي إيمانويلسون للطرد في الدقيقة 81 وكانت النتيجة تشير للتعادل 2-2.

ولم تتغير النتيجة.

مع فولام الإنجليزي

قاد يول فريق فولام الإنجليزي في 133 مباراة في البطولات المختلفة.

تحصل فريقه على بطاقة حمراء في 4 مباريات. باختلاف دقائق الطرد.

فاز في لقاء واحد وخسر 3.

الدوري الأوروبي 2011

أمام تفينتي الهولندي، خسر فولام في هولندا 1-0.

لقاء شهد طرد أندي جانسون في الدقيقة الأخيرة من المباراة والتي جاء هدفها الوحيد قبل دقيقة واحدة من طرد مهاجم الفريق الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي (2011-2013)

أمام سندرلاند كانت النتيجة 0-0 ثم تعرض بريدي هانجيلاند للطرد بالدقيقة 30.

بعدها سجل سندرلاند الهدف الأول ثم تعادل فولام ولكن لم يقدر الفريق على الصمود ليخسر 3-1 على ملعبه.

من جديد في الدربي أمام أرسنال. خرج ستيف سيدويل مطرودا بالدقيقة 12 وكانت النتيجة 0-0.

وفاز أرسنال 1-0.

ثم أمام كوينز بارك رينجرز فاز فولام 3-2.

لقاء شهد طرد سيدويل أيضا ولكن في الدقيقة 79 وقتها كانت النتيجة تشير لتقدم فولام 3-2 وهي النتيجة التي انتهت على أثرها المباراة.