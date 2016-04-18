حظك اليوم برج القوس الاثنين 18/4/2016

برج القوس على الصعيد المهني:

> من الممكن أن يحدث تغيير فى مجالك المهنى هذه الأيام قد يأتى إليك عرض عمل جديد أو فرصة للسفر إلى الخارج من أجل الدراسة أو العمل عليك التفكير جيدًا وعدم ترك تلك الفرص التى قد تغير حياتك إلى الأفضل. على الصعيد العاطفى:

> سحابه من المشاحنات والمشاكل المفاجئة تخيم على علاقتك بالشريك لأسباب بسيطة وغير مفهومة عليك أن تكون أكثر حكمة فى التعامل مع تلك الأمور حتى لا تؤدى إلى خسارتك علاقة جيدة. برج القوس على الصعيد الصحي:

> قد تتعرض لبعض المشاكل الصحية فى القولون بسبب التوتر الشديد الذى تعانى منه هذه الأيام عليك أن تتحلى بالهدوء ومن الممكن أن تمارس بعض التمارين التأملية التى سوف تساعدك على ذلك. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>روح التغيير تخيم على حياتك هذه الأيام فقد تنتقل إلى مراحل جديدة أكثر نجاحًا واستقرار فقط لا تخشى اتخاذ الخطوة المناسبة حتى لو كانت بالسفر إلى الخارج.

شبكةعيونالإخبارية

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