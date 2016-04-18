برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 18\4\2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

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برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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تبحث من أشهر ماضية عن فرصة عمل جديدة لك، أصبحت لن تحتمل المشاكل التى ملأت العمل لديك، إذا وجدت فرصة عمل جديدة براتب جيد لا تتردد فى الالتحاق بهذه الفرصة، فالوضع الحالى فى عملك يجعلك تشعر بالضيق بشكل بات يهدد جميع جوانب حياتك.حالة من الاكتئاب تدخل بها اليوم وتستمر معك لأشهر عديدة، ربما تضطر إلى تناول المهدئات والمنومات حتى تستطيع أن تهرب من تلك المشاكل التى أصبحت تحيط بك من كل حدب وصوب، حاول اجتياز هذه الفترة بسلام دون تعصب أو تزمت قد يدخلك فى مضاعفات كثيرة وخطيرة.انفصلت عن شريكك بطريقة كنت لا تظن أنها ستحدث، بعض المشاكل التى افتعلتها أسرته جعلت الوضع بينكما يتأزم بشكل جعل العلاقة تبوء بالفشل، إذا كنت ترغب فى العودة لشريكك لا تحاول الآن العودة، فمن الأفضل أن تأخذ وقت لراحة قلبك وعقلك من هذا الضغط الذى أحاط بك من هذه العلاقة.المرحلة الحالية تتطلب الجهد فى كافة جوانب حياتك، منعًا لحدوث أشياء قد تؤثر عليك تأثير سئ، إذا كنت ترغب فى أخذ فترة من الراحة فمن الأفضل أن تؤجل هذه الفترة حتى تستطيع الحصول على إجازة من عملك والذهاب إلى أماكن تُحسن من نفسيتك للأفضل.