حظك اليوم برج السرطان الاثنين 18/4/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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عليك تنظيم وقتك هذا اليوم فى العمل أنت بحاجة كبيرة إلى وضع جدول زمنى حتى تستطيع انجاز مهامك فى الوقت المطلوب ولا تتعرض للضغط من جانب مديرينك، تجاهل كل من يحاول يحبطك أنتَ على الطريق الصحيح فقط رتب أولوياتك للفترة القادمة.سوف تقضى أوقات سعيدة مع من تحب بعد فترة من المشاحنات والمشاكل عليك فقط أن تتحلى بالصبر والحكمة ولا تجعل المشاكل البسيطة التى تأتى بسبب ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتكم بالسلب.تهمل صحتك كثيرًا وتنغمس فى الأكلات الغير صحية عليك أن تحذر وتبدأ فى اتباع نظام غذائى مناسب بدءً من اليوم حتى لا تتعرض لأزمات صحية مفاجئة بعد فوات الأوان.مررت بالعديد من الضغوطات وخيبات الأمل فى الفترة السابقة تبدأ وتيرتها فى الانخفاض بدءً من اليوم عليك فقط ألا تستسلم لأى محاولات خارجية لإحباطك وحدد أولوياتك وأهدافك للفترة القادمة بجدول زمنى واضح.