برج الدلو حظك اليوم الاثنين 18 أبريل

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

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على الصعيد العاطفى ..

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برج الدلو على الصعيد الصحى..

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع أن تكون هناك تحركات فى العمل ستؤثر عليك سلباً، لا تخسر أكثر مما خسرت فى الفترة الماضية، واهتم أكثر بما تقدمه للعمل، ولا تدع الوقت يمر دون أن تقدم أى جديد لهذا الجانب من حياتك، كذلك ينصح بأن تتعامل بحذر مع من حولك.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات النفسية والعاطفية، كما أن الحبيب سيثبت لك بالدليل القاطع على أنه قادر على منحك الحب والاحترام الذى تستحقه.>يجب أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، خصوصاً أنك فى الفترة الأخيرة أهملت كثيراً فيها وضغطت عليها فى مقابل العمل.>الأوضاع ستكون أفضل هذا ما توقعه علماء الفلك لأصحاب برج الدلو، ستتخلص أخيراً من كل الأزمات النفسية التى طالتك مؤخراً.