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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 18\4\2016

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 18\4\2016 برج العذراء حظك اليوم الاثنين 18\4\2016

على الصعيد المهنى:
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مشاكل كثيرة تحيط بك فى عملك نتيجة تكاسلك عن أداء مهامك الأساسية بشكل أصبح ملحوظ للجميع، عدم انتظامك فى مواعيد العمل وعدم الاجتهاد فى خلق آفاق جديدة تستطيع من خلالها تطوير عملك جعل رؤسائك فى العمل يشعرون بأنك مقصرًا وغير مكترث بعملك.

برج العذراء على الصعيد الصحى:
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آلام العظام باتت تشعرك بأنك قد بلغت مرحلة عمرية متقدمة جعلتك غير قادر على الحركة، هذا حدث لك نتيجة إهمالك للذهاب إلى الطبيب وإتباع الارشادات الطبية اللازمة لك، جلسات العلاج الطبيعى ستكون مجدية لك مع ممارسة التمارين الرياضية التى قد تجعل حياتك الصحية أفضل.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:
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تستمر فى علاقة عاطفية غير مجدية بأى شكل من الأشكال بل أصبحت تمثل عبء كبير عليك فى حياتك بأكملها، الاستمرار فى شئ غير معلوم نتائجه سيجعل حياتك أكثر بؤسًا، حاول أن تتخذ قرار حازمًا بشأن هذه العلاقة، فإما الاستمرار فى العلاقة أو انهائها.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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تحتاج إلى الجلوس مع الدائرة المقربة لك للفضفضة عن حياتك وما قابلته فى الجوانب المختلفة منها، الجلوس مع المقربون منك جيدًا لكن لا تعطى الأمان لأحد بشكل كامل، فربما يخونك أحد الأشخاص وينقل أسرارك إلى أشخاص آخرون، لا تثق بأحد وكن على قدر المسؤولية.

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مصر 365

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