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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 18\4\2016

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 18\4\2016 برج العقرب حظك اليوم الاثنين 18\4\2016

على الصعيد المهنى:
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ستدير ندوة اليوم فى عملك تُعد فى غاية الأهمية بالنسبة إليك، استعد لها جيدًا بابتكار أسئلة جديدة وحاول إدارتها بشكل جيد حتى تخرج بسلام، فهى تعطى انطباعًا عنك لدى رؤسائك فى العمل بحسن الإدارة أو فشلك فيها، لذا لا تضيع هذه الفرصة من يديك فقد تحدث ترقية لك حين تثبت حسن إدارتك.

برج العقرب على الصعيد الصحى:
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التهاب الجيوب الأنفية سيجعلك غير قادرًا على ممارسة حياتك بشكل طبيعى، هذا الوقت من كل عام يجعل صحتك تتأثر كثيرًا وبالتالى تتأثر باقى جوانب حياتك، احترس وكن منتظمًا فى استخدام بخاخ الأنف وأدوية الشعب الهوائية، كن حذرًا من الرمال والعواصف التى تجعل أنفك تنزف باستمرار.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:
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ثقتك فى شريك حياتك اهتزت الفترة الماضية بشكل جعلك لا تثق فيه مرة أخرى، الشك يتزايد داخلك نحو شريك حياتك كما أنك تشعر أنه يخونك باستمرار وهذا أمر غير سليم وقد يجعلك علاقتك بشريكك تفشل مع الوقت، الوقت الآن لن يسمح لك بالاستمرار فى المهاترات طويلا.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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حافظ على هدوء أعصابك ولا تلجأ لعمل المشاكل مع كل شخص تقابله، أنت لم تستطع أن تتحكم فى أعصابك بشكل جيد، لذا تقع فى العديد من المشاكل، قد تحدث بعض الخلافات مع أصدقائك الفترة المقبلة كن حذرًا.

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مصر 365

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