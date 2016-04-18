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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 18/ 4/2016

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 18/ 4/2016 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 18/ 4/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:
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قمت بالعديد من الانجازات فى الفترة السابقة وسوف تقوم بحصد تلك الانجازات بدءً من اليوم فترة مناسبة للاسترخاء ولكن الحذر فى نفس الوقت حتى لا تهدم كل مجهوداتك السابقة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى:
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لا تدخل فى علاقة غير مناسبة لك بسبب الشعور بالوحدة أن تبقى وحيدًا أفضل من أن تخسر قلبك عليك التفكير جيدًا وتحكيم العقل قبل الدخول فى أى علاقة هذه الأيام.

برج الحمل على الصعيد الصحي:
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بعض المشاكل العاطفية تؤثر على صحتك النفسية بالسلب عليك أن تحذر حتى لا يؤدى ذلك إلى مشاكل صحية كبيرة لا تتردد فى استشارة طبيب نفسى أو طلب مساعدة المقربين منك اذا اقتضت الضرورة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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فكر جيدًا قبل اتخاذ اى خطوة جديدة فى حياتك العاطفية حتى لا تندم مستقبلًا. عليك أن تكثف جهودك الفترة القادمة فى مجال العمل ولا تعتمد على انجازات الماضى حتى لا تقضى على ما بنيته.

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مصر 365

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