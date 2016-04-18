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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 18 أبريل

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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 18 أبريل برج الحوت حظك اليوم الاثنين 18 أبريل

على الصعيد المهنى..
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علاقات جديدة فى الأفق قد يكون لها تأثير جيد جداً على وضعك فى العمل، حاول أن تتفهم كل التغيرات التى حدثت مؤخراً على مستوى علاقتك بالأصدقاء هناك، كما أنه يجب أن تتفهم أن مديرك فى العمل يحتاج إلى تعامل بشكل خاص.

على الصعيد العاطفى..
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علاقتك بالحبيب مستقرة، حاول أن تسيطر على المخاوف التى تمكنت منك مؤخراً، ولا تستمع إلى من حولك خصوصاً من يحاولون الإيقاع بينك وبين الحبيب.

برج الحوت على الصعيد الصحى ..
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد لمواليد برج الحوت الكثير من الأزمات الصحية الطارئة خصوصاً المدخنين منهم، لذا حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكل تأكيد، لا تستمع إلى المحبطين من حولك، فقط عليك الاهتمام بما تسعى إليه.

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مصر 365

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