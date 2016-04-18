برج الحوت حظك اليوم الاثنين 18 أبريل

برج الحوت على الصعيد المهنى..

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على الصعيد العاطفى..

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برج الحوت على الصعيد الصحى ..

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..

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علاقات جديدة فى الأفق قد يكون لها تأثير جيد جداً على وضعك فى العمل، حاول أن تتفهم كل التغيرات التى حدثت مؤخراً على مستوى علاقتك بالأصدقاء هناك، كما أنه يجب أن تتفهم أن مديرك فى العمل يحتاج إلى تعامل بشكل خاص.علاقتك بالحبيب مستقرة، حاول أن تسيطر على المخاوف التى تمكنت منك مؤخراً، ولا تستمع إلى من حولك خصوصاً من يحاولون الإيقاع بينك وبين الحبيب.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد لمواليد برج الحوت الكثير من الأزمات الصحية الطارئة خصوصاً المدخنين منهم، لذا حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان.يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكل تأكيد، لا تستمع إلى المحبطين من حولك، فقط عليك الاهتمام بما تسعى إليه.