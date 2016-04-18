توقعات الأبراج حظك اليوم الاثنين 18 أبريل

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 18/ 4/2016
>برج الأسد على الصعيد المهني:
>أنتَ غير قادر على اتخاذ قرار مناسب نحو عملك الحالى مذبذب ما بين ترك العمل أو الاستمرار فيه الوقت مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة حتى لا تضيع مزيد من الوقت لأن ذلك بالتبعية سوف يؤثر بالسلب على انتاجك فى العمل.
على الصعيد العاطفى:
>مرحلة من الممل وانخفاض المشاعر على الصعيد العاطفى بينك وبين الشريك لا تنزعج هذه الفترة معرضه لها جميع العلاقات نتيجة لضغوطات الحياة عليك فقط أن تعيد الروح مرة أخرى إلى العلاقة عن طريق أى مفاجئة أو خروجة بسيطة وغير مكلفة.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>تتمتع بصحة جيدة بدءً من اليوم حتى لو قابلت بعض المشاكل الصحية المفاجئة بسبب التقلبات الجوية فإنها سرعان ما تنتهى. عليك فقط أن تحافظ على ذلك وتتخذ التدابير الوقائية المناسبة.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>أنتَ أمام مرحلة حاسمة من حياتك على الصعيد المهنى وعليك أن تتخذ قرارات نهاية سوف يتوقف عليها مستقبلك الفترة القادمة لا تؤجل أكثر من ذلك رتب أولوياتك واستجمع شجاعتك لاتخاذ القرار.
برج الثور حظك اليوم الاثنين 18 أبريل
>برج الثور على الصعيد المهنى..
>أوضاعك العمل مستقرة جداً، على الرغم من أنك مررت مؤخراً ببعض الأزمات الطارئة إلا أنك كنت قادر على تجاوزها جميعاً بمنتهى الذكاء، عليك أن تتفهم الوضع القادم جيداً وتتعامل معه بكل حذر.
برج الثور على الصعيد العاطفى ..
>لقاء مرتقب من المتوقع أن يغير شكل علاقتك بالحبيب، كما أنه سيكون هناك أزمة طارئة إذا لم تستمع إليه وتحل كافة الخلافات العالقة فيما بينكما قديماً
على الصعيد الصحى ..
>صحتك جيدة جداً، استمع إلى نصائح الأطباء وحاول أن تحصل على قسط كافِ من النوم يومياً
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>يتوقع علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة أنها ستكون أفضل بكثير على مستوى العائلة والأصدقاء، كما أن هناك الكثير من الظروف التى ستتغير تماماً فى المرحلة المقبلة.
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>برج الجدى حظك اليوم الاثنين 18\4\2016
>برج الجدى على الصعيد المهنى:
>الأجواء فى عملك باتت أفضل من الأوقات السابقة، كنت تعرضت الفترة الماضية للعديد من المشاكل فى عملك، لكن الآن أصبح الوضع هادئًا وأكثر استقرارًا، زيادة فى راتبك الشهرى نتيجة اجتهادك طيلة الفترة الماضية سيجعلك متحمسًا لبذل المزيد من المجهود والاتجاه نحو كل ما هو أفضل.
برج الجدى على الصعيد الصحى:
>السير على الأنظمة الغذائية الصحية وممارسة التمارين الرياضية سيجعلك أفضل صحيًا بشكل كبير، الإرهاق الذى تشعر به فى عملك جعل جسدك يصيبه الإرهاق، لا تستسلم للوضع الراهن وحاول أن تحسن من صحتك رغبة فى العيش بشكل جيد، ابتعد عن الدهون الفترة القادمة فهى يمكن أن تؤثر على قلبك.
برج الجدى على الصعيد العاطفى:
>ستدخل فى علاقة جديدة اليوم، هذه العلاقة ستجعلك تشعر بالارتياح الذى افتقدته منذ فترة، أنت بحاجة إلى استقرار نفسى وعاطفى الفترة القادمة؛ لذا حاول أن تضع مبادئ تسير عليها فى تلك العلاقة الجديدة منعًا لتكرار أخطاء العلاقة الماضية لا تفكر فى الماضى تحت أى ظرف.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:
>ستدخل فى مشروع جديد اليوم مع أحد أصدقائك يجعلك تربح الكثير من الأموال، لكن احترس من النصب عليك باسم مشاريع جديدة لا طائل من ورائها، من الأفضل أن تقرأ المشروع الذى ستدخل به وتقرأ بنوده جيدًا حتى ترى إذا كانت تتفق معك أم لا، كن حذرًا.
برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 18\4\2016
>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:
>تبحث من أشهر ماضية عن فرصة عمل جديدة لك، أصبحت لن تحتمل المشاكل التى ملأت العمل لديك، إذا وجدت فرصة عمل جديدة براتب جيد لا تتردد فى الالتحاق بهذه الفرصة، فالوضع الحالى فى عملك يجعلك تشعر بالضيق بشكل بات يهدد جميع جوانب حياتك.
برج الجوزاء على الصعيد الصحى:
>حالة من الاكتئاب تدخل بها اليوم وتستمر معك لأشهر عديدة، ربما تضطر إلى تناول المهدئات والمنومات حتى تستطيع أن تهرب من تلك المشاكل التى أصبحت تحيط بك من كل حدب وصوب، حاول اجتياز هذه الفترة بسلام دون تعصب أو تزمت قد يدخلك فى مضاعفات كثيرة وخطيرة.
برج الجوزاء على الصعيد العاطفى:
>انفصلت عن شريكك بطريقة كنت لا تظن أنها ستحدث، بعض المشاكل التى افتعلتها أسرته جعلت الوضع بينكما يتأزم بشكل جعل العلاقة تبوء بالفشل، إذا كنت ترغب فى العودة لشريكك لا تحاول الآن العودة، فمن الأفضل أن تأخذ وقت لراحة قلبك وعقلك من هذا الضغط الذى أحاط بك من هذه العلاقة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>المرحلة الحالية تتطلب الجهد فى كافة جوانب حياتك، منعًا لحدوث أشياء قد تؤثر عليك تأثير سئ، إذا كنت ترغب فى أخذ فترة من الراحة فمن الأفضل أن تؤجل هذه الفترة حتى تستطيع الحصول على إجازة من عملك والذهاب إلى أماكن تُحسن من نفسيتك للأفضل.
برج العذراء حظك اليوم الاثنين 18\4\2016
>برج العذراء على الصعيد المهنى:
>مشاكل كثيرة تحيط بك فى عملك نتيجة تكاسلك عن أداء مهامك الأساسية بشكل أصبح ملحوظ للجميع، عدم انتظامك فى مواعيد العمل وعدم الاجتهاد فى خلق آفاق جديدة تستطيع من خلالها تطوير عملك جعل رؤسائك فى العمل يشعرون بأنك مقصرًا وغير مكترث بعملك.
برج العذراء على الصعيد الصحى:
>آلام العظام باتت تشعرك بأنك قد بلغت مرحلة عمرية متقدمة جعلتك غير قادر على الحركة، هذا حدث لك نتيجة إهمالك للذهاب إلى الطبيب وإتباع الارشادات الطبية اللازمة لك، جلسات العلاج الطبيعى ستكون مجدية لك مع ممارسة التمارين الرياضية التى قد تجعل حياتك الصحية أفضل.
برج العذراء على الصعيد العاطفى:
>تستمر فى علاقة عاطفية غير مجدية بأى شكل من الأشكال بل أصبحت تمثل عبء كبير عليك فى حياتك بأكملها، الاستمرار فى شئ غير معلوم نتائجه سيجعل حياتك أكثر بؤسًا، حاول أن تتخذ قرار حازمًا بشأن هذه العلاقة، فإما الاستمرار فى العلاقة أو انهائها.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>تحتاج إلى الجلوس مع الدائرة المقربة لك للفضفضة عن حياتك وما قابلته فى الجوانب المختلفة منها، الجلوس مع المقربون منك جيدًا لكن لا تعطى الأمان لأحد بشكل كامل، فربما يخونك أحد الأشخاص وينقل أسرارك إلى أشخاص آخرون، لا تثق بأحد وكن على قدر المسؤولية.
برج العقرب حظك اليوم الاثنين 18\4\2016
>برج العقرب على الصعيد المهنى:
>ستدير ندوة اليوم فى عملك تُعد فى غاية الأهمية بالنسبة إليك، استعد لها جيدًا بابتكار أسئلة جديدة وحاول إدارتها بشكل جيد حتى تخرج بسلام، فهى تعطى انطباعًا عنك لدى رؤسائك فى العمل بحسن الإدارة أو فشلك فيها، لذا لا تضيع هذه الفرصة من يديك فقد تحدث ترقية لك حين تثبت حسن إدارتك.
برج العقرب على الصعيد الصحى:
>التهاب الجيوب الأنفية سيجعلك غير قادرًا على ممارسة حياتك بشكل طبيعى، هذا الوقت من كل عام يجعل صحتك تتأثر كثيرًا وبالتالى تتأثر باقى جوانب حياتك، احترس وكن منتظمًا فى استخدام بخاخ الأنف وأدوية الشعب الهوائية، كن حذرًا من الرمال والعواصف التى تجعل أنفك تنزف باستمرار.
برج العقرب على الصعيد العاطفى:
>ثقتك فى شريك حياتك اهتزت الفترة الماضية بشكل جعلك لا تثق فيه مرة أخرى، الشك يتزايد داخلك نحو شريك حياتك كما أنك تشعر أنه يخونك باستمرار وهذا أمر غير سليم وقد يجعلك علاقتك بشريكك تفشل مع الوقت، الوقت الآن لن يسمح لك بالاستمرار فى المهاترات طويلا.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>حافظ على هدوء أعصابك ولا تلجأ لعمل المشاكل مع كل شخص تقابله، أنت لم تستطع أن تتحكم فى أعصابك بشكل جيد، لذا تقع فى العديد من المشاكل، قد تحدث بعض الخلافات مع أصدقائك الفترة المقبلة كن حذرًا.
حظك اليوم برج الحمل الاثنين 18/4/2016
>برج الحمل على الصعيد المهني:
>قمت بالعديد من الانجازات فى الفترة السابقة وسوف تقوم بحصد تلك الانجازات بدءً من اليوم فترة مناسبة للاسترخاء ولكن الحذر فى نفس الوقت حتى لا تهدم كل مجهوداتك السابقة.
برج الحمل على الصعيد العاطفى:
>لا تدخل فى علاقة غير مناسبة لك بسبب الشعور بالوحدة أن تبقى وحيدًا أفضل من أن تخسر قلبك عليك التفكير جيدًا وتحكيم العقل قبل الدخول فى أى علاقة هذه الأيام.
برج الحمل على الصعيد الصحي:بعض المشاكل العاطفية تؤثر على صحتك النفسية بالسلب عليك أن تحذر حتى لا يؤدى ذلك إلى مشاكل صحية كبيرة لا تتردد فى استشارة طبيب نفسى أو طلب مساعدة المقربين منك اذا اقتضت الضرورة.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
>فكر جيدًا قبل اتخاذ اى خطوة جديدة فى حياتك العاطفية حتى لا تندم مستقبلًا. عليك أن تكثف جهودك الفترة القادمة فى مجال العمل ولا تعتمد على انجازات الماضى حتى لا تقضى على ما بنيته.
برج الحوت حظك اليوم الاثنين 18 أبريل
>برج الحوت على الصعيد المهنى..
>علاقات جديدة فى الأفق قد يكون لها تأثير جيد جداً على وضعك فى العمل، حاول أن تتفهم كل التغيرات التى حدثت مؤخراً على مستوى علاقتك بالأصدقاء هناك، كما أنه يجب أن تتفهم أن مديرك فى العمل يحتاج إلى تعامل بشكل خاص.
على الصعيد العاطفى..
>علاقتك بالحبيب مستقرة، حاول أن تسيطر على المخاوف التى تمكنت منك مؤخراً، ولا تستمع إلى من حولك خصوصاً من يحاولون الإيقاع بينك وبين الحبيب.
برج الحوت على الصعيد الصحى ..
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد لمواليد برج الحوت الكثير من الأزمات الصحية الطارئة خصوصاً المدخنين منهم، لذا حاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان.
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>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكل تأكيد، لا تستمع إلى المحبطين من حولك، فقط عليك الاهتمام بما تسعى إليه.
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>برج الدلو حظك اليوم الاثنين 18 أبريل
>برج الدلو على الصعيد المهنى ..
>يتوقع أن تكون هناك تحركات فى العمل ستؤثر عليك سلباً، لا تخسر أكثر مما خسرت فى الفترة الماضية، واهتم أكثر بما تقدمه للعمل، ولا تدع الوقت يمر دون أن تقدم أى جديد لهذا الجانب من حياتك، كذلك ينصح بأن تتعامل بحذر مع من حولك.
على الصعيد العاطفى ..
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات النفسية والعاطفية، كما أن الحبيب سيثبت لك بالدليل القاطع على أنه قادر على منحك الحب والاحترام الذى تستحقه.
برج الدلو على الصعيد الصحى..
>يجب أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، خصوصاً أنك فى الفترة الأخيرة أهملت كثيراً فيها وضغطت عليها فى مقابل العمل.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..
>الأوضاع ستكون أفضل هذا ما توقعه علماء الفلك لأصحاب برج الدلو، ستتخلص أخيراً من كل الأزمات النفسية التى طالتك مؤخراً.
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>حظك اليوم برج السرطان الاثنين 18/4/2016
>برج السرطان على الصعيد المهني:
>عليك تنظيم وقتك هذا اليوم فى العمل أنت بحاجة كبيرة إلى وضع جدول زمنى حتى تستطيع إنجاز مهامك فى الوقت المطلوب ولا تتعرض للضغط من جانب مديرينك، تجاهل كل من يحاول يحبطك أنتَ على الطريق الصحيح فقط رتب أولوياتك للفترة القادمة.
على الصعيد العاطفى:
>سوف تقضى أوقات سعيدة مع من تحب بعد فترة من المشاحنات والمشاكل عليك فقط أن تتحلى بالصبر والحكمة ولا تجعل المشاكل البسيطة التى تأتى بسبب ضغوطات الحياة تؤثر على علاقتكم بالسلب.
برج السرطان على الصعيد الصحي:
>تهمل صحتك كثيرًا وتنغمس فى الأكلات الغير صحية عليك أن تحذر وتبدأ فى اتباع نظام غذائى مناسب بدءً من اليوم حتى لا تتعرض لأزمات صحية مفاجئة بعد فوات الأوان.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>مررت بالعديد من الضغوطات وخيبات الأمل فى الفترة السابقة تبدأ وتيرتها فى الانخفاض بدءً من اليوم عليك فقط ألا تستسلم لأى محاولات خارجية لإحباطك وحدد أولوياتك وأهدافك للفترة القادمة بجدول زمنى واضح.
حظك اليوم برج القوس الاثنين 18 / 4/2016
>برج القوس على الصعيد المهني:
>من الممكن أن يحدث تغيير فى مجالك المهنى هذه الأيام قد يأتى إليك عرض عمل جديد أو فرصة للسفر إلى الخارج من أجل الدراسة أو العمل عليك التفكير جيدًا وعدم ترك تلك الفرص التى قد تغير حياتك إلى الأفضل.
على الصعيد العاطفى:
>سحابة من المشاحنات والمشاكل المفاجئة تخيم على علاقتك بالشريك لأسباب بسيطة وغير مفهومة عليك أن تكون أكثر حكمة فى التعامل مع تلك الأمور حتى لا تؤدى إلى خسارتك علاقة جيدة.
برج القوس على الصعيد الصحي:
>قد تتعرض لبعض المشاكل الصحية فى القولون بسبب التوتر الشديد الذى تعانى منه هذه الأيام عليك أن تتحلى بالهدوء ومن الممكن أن تمارس بعض التمارين التأملية التى سوف تساعدك على ذلك.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>روح التغيير تخيم على حياتك هذه الأيام فقد تنتقل إلى مراحل جديدة أكثر نجاحًا واستقرار فقط لا تخشى اتخاذ الخطوة المناسبة حتى لو كانت بالسفر إلى الخارج.
برج الميزان يوم الاثنين 18 أبريل
>برج الميزان على الصعيد المهنى ..
>أوضاعك فى طريقها للتحسن، تحاول أن تتحكم فى كافة التفاصيل التى كانت سبباً فيما مضى فى افساد وضعك فى العمل، لذا من الممكن أن تتعرض لأزمة طارئة ولكن هنا يجب أن تكون أكثر ذكاءاً فى التعامل مع هذه الأزمة.
على الصعيد العاطفى..
>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى علاقتك بالحبيب، كما أن هناك لقاء مُرتقب معه سيغير تماماً من شكل الحياة فيما بينكما، كذلك أزمة قديمة ستثار من جديد.
على الصعيد الصحى..
>يتوقع أن تكون هناك أزمة صحية طارئة، فالأهمال فى الصحة بشكل عام قد ينتج عنه الكثير من الأزمات الأخرى التى أنت فى غنى عنها الآن.
توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة ..
>فى المرحلة المقبلة ستكون هناك الكثير من التغيرات، أما على مستوى العائلة، فمن المتوقع أن يعود قريباً لك ويغير شكل حياتك المهنية الآن.