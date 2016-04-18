أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير مؤثر عن الحادث الإرهابي الأليم اليوم -
مساء dmc - تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن العمليات الإرهابية الخسيسة -
تغطية خاصة - وصول الجثامين وجثث الضحايا من مشرحة طنطا إستعداد لمراسم تشييع الجثامين وصلاة الجنازة -
بالصور || التعرف على جثمان شهيدة جديدة "عريفة شرطة" بتفجير الإسكندرية -
النائب العام يوجه بسرعة الانتهاء من تحديد أسباب تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية -
النائب العام ينتهي من معاينة حادثي كنيستي طنطا والإسكندرية -
أمن الجيزة: فوز 2038 بقرعة الحج -
ضبط 31 طن ذرة مجروشة فاسدة داخل مخزن بأكتوبر -
بالصور - تشديدات أمنية وتحويلات مرورية أمام كنائس وسط القاهرة -
بالأسماء.. استشهاد 7 شرطيين بتفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 18/4/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الأسد الاثنين 18/4/2016 حظك اليوم برج الأسد الاثنين 18/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
>

أنتَ غير قادر على اتخاذ قرار مناسب نحو عملك الحالى مذبذب ما بين ترك العمل أو الاستمرار فيه الوقت مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة حتى لا تضيع مزيد من الوقت لأن ذلك بالتبعية سوف يؤثر بالسلب على انتاجك فى العمل.

على الصعيد العاطفى:
>

مرحلة من الممل وانخفاض المشاعر على الصعيد العاطفى بينك وبين الشريك لا تنزعج هذه الفترة معرضه لها جميع العلاقات نتيجة لضغوطات الحياة عليك فقط أن تعيد الروح مرة أخرى إلى العلاقة عن طريق أى مفاجئة أو خروجة بسيطة وغير مكلفة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
>

تتمتع بصحة جيدة بدءً من اليوم حتى لو قابلت بعض المشاكل الصحية المفاجئة بسبب التقلبات الجوية فإنها سرعان ما تنتهى. عليك فقط أن تحافظ على ذلك وتتخذ التدابير الوقائية المناسبة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>

أنتَ أمام مرحلة حاسمة من حياتك على الصعيد المهنى وعليك أن تتخذ قرارات نهاية سوف يتوقف عليها مستقبلك الفترة القادمة لا تؤجل أكثر من ذلك رتب أولوياتك واستجمع شجاعتك لاتخاذ القرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 9/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى