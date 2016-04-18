حظك اليوم برج الأسد الاثنين 18/4/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

> أنتَ غير قادر على اتخاذ قرار مناسب نحو عملك الحالى مذبذب ما بين ترك العمل أو الاستمرار فيه الوقت مناسب لاتخاذ قرارات حاسمة حتى لا تضيع مزيد من الوقت لأن ذلك بالتبعية سوف يؤثر بالسلب على انتاجك فى العمل. على الصعيد العاطفى:

> مرحلة من الممل وانخفاض المشاعر على الصعيد العاطفى بينك وبين الشريك لا تنزعج هذه الفترة معرضه لها جميع العلاقات نتيجة لضغوطات الحياة عليك فقط أن تعيد الروح مرة أخرى إلى العلاقة عن طريق أى مفاجئة أو خروجة بسيطة وغير مكلفة. برج الأسد على الصعيد الصحي:

> تتمتع بصحة جيدة بدءً من اليوم حتى لو قابلت بعض المشاكل الصحية المفاجئة بسبب التقلبات الجوية فإنها سرعان ما تنتهى. عليك فقط أن تحافظ على ذلك وتتخذ التدابير الوقائية المناسبة. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

> أنتَ أمام مرحلة حاسمة من حياتك على الصعيد المهنى وعليك أن تتخذ قرارات نهاية سوف يتوقف عليها مستقبلك الفترة القادمة لا تؤجل أكثر من ذلك رتب أولوياتك واستجمع شجاعتك لاتخاذ القرار.

شبكةعيونالإخبارية

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